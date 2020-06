Xbox One: il bundle in edizione limitata con Cyberpunk 2077 a un prezzo incredibile

In vista del lancio di Cyberpunk 2077, previsto per il 17 settembre 2020 , Microsoft e CD Projekt RED hanno unito le forze per realizzare un'esclusiva Xbox One X che richiamasse l'accattivante stile dell'attesissimo action RPG.

Il bundle e il relativo contenuto rappresentano un'offerta semplicemente imperdibile per i fan del gioco, soprattutto ora che il 'pacchetto' viene venduto ad un prezzo speciale in occasione del lancio.

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition: ecco come averla

Il bundle di Xbox One X dedicato a Cyberpunk 2077 è da oggi disponibile all'acquisto sullo store di Microsoft. Per l'occasione, l'azienda ha lanciato un'esclusiva promozione con cui taglia il prezzo della Limited Edition: i giocatori potranno acquistare console + gioco a soli 299,99 euro, con spedizione gratuita e possibilità di reso.

L'offerta include una console Xbox One X completamente personalizzata a tema Cyberpunk 2077, con spazio d'archiviazione pari a 1 TB. All'interno del bundle troveremo anche un controller wireless Limited Edition, un abbonamento di prova Xbox Game Pass Ultimate (1 mese) e, naturalmente, una copia digitale del gioco - che potrà essere scaricato il prossimo 17 settembre.

Come specificato dalla stessa Microsoft sul suo portale, chi acquisterà il suddetto bundle avrà anche diritto alla prima espansione prevista per Cyberpunk 2077.

Il bundle, ricordiamo, può essere acquistato da oggi sul Microsoft Store. In alternativa, gli utenti possono effettuare l'ordine anche su Amazon, dove troveranno la Limited Edition allo stesso prezzo previsto dalla promozione (299,99€).

In ogni caso, i giocatori dovranno affrettarsi: il bundle di Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition è stato prodotto in poche unità e le scorte sono già in rapido esaurimento. Ci aspettiamo che nuove unità vengano presto messe a disposizione, vi consigliamo di monitorare entrambi i marketplace di Amazon e Microsoft.