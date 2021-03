Xbox Live addio, da oggi si cambia nome: la conferma di Microsoft

Se ne vociferava già da diverse ore, ma ora abbiamo la conferma ufficiale di Microsoft: Xbox Live cambia nome e diventa, semplicemente, il network Xbox.

I primi indizi inerenti al rebranding erano stati diffusi lo scorso agosto - con un aggiornamento del Contratto dei Servizi di Microsoft -, ma solo ora scopriamo che il naming "Xbox Live" è stato del tutto rimosso dalla dashboard delle console Xbox.

Xbox Live diventa "Xbox network": cambio di piani per Microsoft

Le segnalazioni sono state condivise da diversi utenti su Twitter. Tom Warren di The Verge, in particolare, ha pubblicato uno screenshot della schermata della dashboard Xbox in cui viene richiesto l'aggiornamento al "network Xbox". Warren ha colto l'occasione per mettersi in contatto con la diretta interessata, ottenendo la dichiarazione di un portavoce di Microsoft.

"'Xbox network' fa riferimento al servizio online di Xbox, che è stato aggiornato nel Contratto dei Servizi di Microsoft. Il passaggio da 'Xbox Live' a 'Xbox network' è stato concepito per distinguere il servizio dagli abbonamenti Xbox Live Gold", ha chiarito Microsoft.

Un altro curioso dettaglio che fa notare Warren riguarda il cambio di nickname di Larry Hryb. Il direttore della programmazione di Xbox Live era precedentemente noto come il "Major Nelson di Xbox Live", ma poche ore fa ha aggiornato il suo soprannome ne "il Major Nelson di Xbox".

In ogni caso, è chiaro che la modifica appena apportata da Microsoft non è altro che un modo per distinguere più facilmente i differenti servizi offerti dalla società, siano essi legati all'intero ecosistema di Xbox o, nello specifico, ai piani d'abbonamento indirizzati agli utenti.

Tornando a parlare di indiscrezioni, si erano fatte sempre più insistenti quelle riguardanti la cancellazione dell'abbonamento Xbox Live Gold, così come le voci che volevano una trasformazione del Live in un servizio gratuito e accessibile a tutti. "Non abbiamo intenzione di interrompere Xbox Live Gold in questo momento. Oggi è una parte importante del gaming di Xbox e continuerà a esserlo in futuro", ha ribadito la compagnia ai microfoni di The Verge.