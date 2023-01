Xbox, le soluzioni di Microsoft per ridurre l'impatto sull'ambiente (e sulla bolletta)

In conseguenza di quanto annunciato lo scorso marzo per ridurre l'impatto sull'ambiente di Xbox e rendere Microsoft un'azienda completamente green entro il 2030, sono arrivate alcune novità per gli Xbox Insiders (e presto per tutti gli altri) che rendono le console della casa di Redmond meno energivore. In che modo?

Xbox, secondo Microsoft, è diventata la "prima console da gioco" a offrire download di giochi e aggiornamenti "carbon aware". Con questa terminologia inglese si vuole indicare una console "intelligente", in grado di capire quando avviare aggiornamenti e download, affinché vengano eseguiti "in un momento in cui la console può utilizzare la maggior quantità di energia rinnovabile". Una caratteristica che i PC Windows 11 e Windows Update hanno già incorporato dallo scorso anno.

In pratica, quando la console è connessa a Internet e sono disponibili i dati regionali sull'intensità delle emissioni di anidride carbonica, gli aggiornamenti di gioco, app e sistema operativo partono in orari specifici, all'interno della finestra di manutenzione notturna, nei quali una maggiore percentuale di elettricità proviene da fonti a basse emissioni di carbonio. "Ciò ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di CO2 e potrebbe potenzialmente farti risparmiare denaro", sottolinea Microsoft.

La tecnologia è disponibile per chi imposta la console su Shutdown (risparmio energetico), opzione che tra l'altro diventa quella di default per tutti gli Xbox Insiders con console Xbox Series X|S. L'impostazione è modificabile in qualsiasi momento, ma secondo Microsoft riduce il consumo energetico fino a 20 volte rispetto alla sospensione. Novità anche per Xbox One, con nuove opzioni tra cui lo Shutdown.

Un altro aggiornamento distribuito tramite Xbox Insider è la nuova impostazione "Orario attivo". Chi seleziona l'opzione Sleep può regolare le ore di attività della console, al di fuori delle quali la console "si spegnerà completamente e assorbirà 0,5W contro 10-15W mentre è attiva". Su Xbox Series X|S gli orari di attività vengono abilitati automaticamente e programmati in base agli orari in cui la console è stata usata in precedenza, mentre su Xbox One la palla viene lasciata agli utenti, i quali hanno la possibilità di configurare le loro ore di attività, che per impostazione predefinita sono "sempre attive" a meno che non vengano modificate.