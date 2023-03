Xbox lancia Echoes Within, la terza stagione di Halo Infinite e il più grande update di sempre

Da ieri è disponibile la terza stagione di Halo Infinite, Echoes Within, che rappresenta il più grande aggiornamento al multiplayer del famoso sparatutto. L'update introduce numerose novità, tra le quali: tre nuove mappe, una nuova arma e un nuovo elemento di equipaggiamento.

Le tre nuove mappe che si aggiungono al pool sono due Arena, Cliffhanger (il sito di ricerca ONI) e Chasm (sottostruttura Zeta Halo), e una per la modalità BTB (Big Team Battle), Oasis. Insieme alle mappe arriva una nuova modalità di gioco: Escalation Slayer che ha luogo in tutte le mappe Arena.

La nuova modalità sarà disponibile in due varianti, a squadre o tutti contro tutti e richiede ai giocatori di eliminare i nemici progredendo attraverso una vasta gamma di armamenti. Ad ogni uccisione corrisponde una nuova arma prima di culminare nella sfida finale: eliminare un giocatore nemico con l'Oddball.

È stato aggiunto anche un elemento di equipaggiamento del tutto nuovo, lo Shroud Screen. Si tratta sostanzialmente di un dispositivo lanciabile simile allo Scudo Energetico. In questo caso, però, invece di proteggere dai danni il giocatore, si limita ad impedire la visuale verso il suo interno.

Nuovo è anche il fucile M392 Bandit, un'arma che premia la precisione e l'accuratezza. Parliamo, infatti, di un fucile semiautomatico simile a una carabina dal rateo di fuoco ridotto, ma con un danno all'impatto maggiore rispetto alle alternative automatiche.

Naturalmente, i nuovi contenuti saranno accompagnati da un Battle Pass da 100 livelli che aggiunge nuove skin, tra cui l'armatura leggendaria Redsteel Splinter. Come di consueto, il pass premium offrirà uno slot sfida in più ed esperienza bonus per l'intera durata della stagione 3, oltre alla possibilità di guadagnare fino a 1.000 Halo Credits.