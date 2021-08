Xbox: in arrivo una modalità notturna per non affaticare gli occhi dei giocatori

Una modalità notturna simile a quelle che abbiamo sugli smartphone sta per arrivare sulle console Xbox. I membri del programma Xbox Insider la stanno già provando, palesando una certa soddisfazione visto il gran numero di funzionalità che Microsoft ha integrato in questa modalità speciale.

La modalità notturna per le Xbox

Innanzitutto, non solo lo schermo sarà configurabile a diversi livelli di luminosità, ma questo potrà essere fatto anche per il LED sul controller e per il tasto di accensione sulla console. Microsoft ha inserito anche un filtro per smorzare la luce blu e un'opzione per disabilitare l'HDR nei giochi. Inoltre, la modalità notturna può essere programmata in orari definiti dall'utente o automaticamente in base all'orologio di sistema.

Si tratta di funzionalità molto gradite, anche in considerazione del fatto che molti giocatori passano diverse ore davanti alla propria console. Funzionalità a cui Sony ha già pensato con PlayStation 5, per esempio con l'attenuazione dei LED sul controller DualSense.

Microsoft al momento non comunica date circa il roll out della nuova modalità a tutti gli utenti di Xbox, dato che la modalità notturna è ancora in fase di test.