Xbox Game Pass: Rainbow Six Siege arriva su console e Android

Con oltre 60 milioni di giocatori registrati, Tom Clancy's Rainbow Six Siege è senza dubbio uno dei titoli più popolari di casa Ubisoft.

Lo sparatutto competitivo è stato lanciato nel dicembre 2015 su PC, PS4 e Xbox One, ma si appresta a sbarcare anche sulle piattaforme di nuova generazione con un upgrade gratuito: permetterà agli utenti di PS5 e Xbox Series X di giocare in 4K a 120 fotogrammi al secondo.

Anche Android si aggiunge alla lista, grazie al debutto di Rainbow Six Siege su Xbox Game Pass.

Rainbow Six Siege sbarcherà su Game Pass: ecco quando

Gli utenti abbonati al servizio on demand di Microsoft potranno scaricare Rainbow Six Siege senza alcun costo aggiuntivo, su console e sui device Android. Per accedere al gioco via cloud utilizzando il proprio smartphone o tablet sarà necessario un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Il lancio del titolo Ubisoft su Game Pass è previsto per giovedì 22 ottobre.

Un simpatico teaser pubblicato lo scorso weekend aveva anticipato il suddetto annuncio.

Su Xbox Wire la community manager Megan Spurr ci parla dell'originale formula di Siege: "Utilizzando il giusto mix di tattica e distruzione, le squadre di Rainbow Six ingaggiano i nemici in una serie di assedi, dove entrambe le fazioni hanno abilità e gadget esclusivi a propria disposizione. I difensori si preparano trasformando gli scenari in moderne roccaforti, mentre gli attaccanti usano i droni di ricognizione per raccogliere informazioni e pianificare attentamente l'assalto".

Dal 22 ottobre sarà possibile installare il gioco su Xbox One S e One X, ma tra le console coinvolte troviamo anche Xbox Series S e Series X: dal 10 novembre gli utenti potranno scaricare Rainbow Six Siege anche sulle piattaforme next-gen. Gli utenti PC restano esclusi, almeno per il momento.