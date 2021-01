Xbox Game Pass: i giocatori PC accoglieranno Control tra pochi giorni

Lo scorso dicembre Microsoft annunciava grandi novità per il suo acclamato Xbox Game Pass. Il servizio di gaming on demand inaugura il 2021 ampliando l'offerta riservata ai suoi utenti, introducendo nuovi giochi per i cataloghi console, PC e Android.

Tra le new entry troviamo anche Control, acclamato action sviluppato da Remedy Entertainment, che presto potrà essere riscattato dagli utenti Game Pass su Windows 10.

Control sbarca su Xbox Game Pass PC il 21 gennaio 2021



Il debutto di Control su Xbox Game Pass per PC è previsto per il prossimo giovedì, 21 gennaio. A confermarlo è la stessa Microsoft tramite un divertente teaser diffuso su Twitter qualche ora fa: "Cose che puoi controllare in Control: mobili, detriti, nemici, gravità".

Things you can control in Control: see below​



Things you can’t control: your hype until it’s available in 4 days. pic.twitter.com/SfPGGqx18u — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) January 17, 2021

Ecco come viene descritto l'ultimo gioco di Remedy (Max Payne, Alan Wake): "Dopo che un'agenzia segreta di New York viene invasa da una minaccia ultraterrena, diventi il Direttore che lotta per riacquisire il controllo. Questo action/adventure in terza persona ti sfiderà a padroneggiare una combinazione di abilità soprannaturali che ti terrà sul filo del rasoio".

Ricordiamo che, nel momento in cui vi scriviamo, l'abbonamento a Xbox Game Pass per PC viene proposto a 9.99 euro al mese, con la possibilità di acquistare il primo mese a 1 euro.

Per il più ricco piano Ultimate troviamo un'offerta simile: gli utenti possono ottenere i primi tre mesi a 1 euro e pagheranno 12.99 euro per i mesi successivi. Xbox Game Pass Ultimate include l'abbonamento Live Gold - con le relative offerte - e quello EA Play, che aggiunge al catalogo on demand un'ulteriore raccolta di giochi targati Electronic Arts.

Cosa più importante, con Ultimate è possibile giocare via cloud con il proprio dispositivo Android. Come annunciato da Microsoft, questa feature sarà disponibile anche su PC e sui dispositivi iOS: una versione Beta verrà rilasciata durante la primavera 2021.