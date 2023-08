Xbox Game Pass, cancellato l'abbonamento a 1 euro: il motivo è Starfield

Microsoft non mette più a disposizione la prova di Game Pass a 1 euro, che era rimasta attiva a lungo negli ultimi mesi. Rimangono solamente gli abbonamenti a 9,99 € al mese per PC e a 10,99 € al mese per Xbox, insieme all'Ultimate a 14,99 € al mese, che include il cloud e il Gold per il gioco multiplayer online su console.

Sebbene la prova a 1 euro fosse molto invitante per i giocatori, perché Game Pass, lo ricordiamo, permette di accedere senza limitazioni a centinaia di titoli, alcuni dei quali recentissimi, Microsoft ha deciso di rinunciarvi. Nell'ultimo periodo l'aveva anche di molto limitata, restringendola da 30 a 15 giorni, fino all'abolizione completa.

Non è un caso che il passo indietro coincida con il debutto di Starfield. Parliamo dell'immenso gioco spaziale di Bethesda Game Studios, capace di offrire centinaia di ore di gioco. L'offerta, quindi, sarebbe diventata fin troppo allettante, ovvero poter provare, anche se solo per pochi giorni, un prodotto così profondo ed esteso.

Al tempo stesso, bisogna aggiungere come Starfield sia stato proposto dalla stessa Microsoft come un valore aggiunto per Game Pass, e questo già da molto tempo. L'azienda di Redmond ha pianificato acquisti onerosi di grandi software house come Bethesda e Activision Blizzard anche per rimpolpare il proprio catalogo Game Pass, allo scopo di renderlo il punto di riferimento unico per l'accesso ai videogiochi.

Il passo indietro a pochissimi giorni dal rilascio di Starfield, quindi, potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Starfield arriverà il 6 settembre nei negozi fisici e digitali in tre edizioni differenti: Standard, Premium e Constellation Edition. L'edizione Standard sarà disponibile al prezzo di 79,99 euro per Xbox Series X|S e PC (Windows Store) e di 69,99 euro per PC tramite Steam.