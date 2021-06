Xbox Design Lab: ora potete personalizzare il controller di Xbox Series X|S

Durante l'Xbox Games Showcase: Extended, Microsoft ha annunciato il ritorno di Xbox Design Lab, l'iniziativa con cui permette agli utenti di personalizzare e creare il proprio controller Xbox. A partire da oggi, il programma Design Lab si estende ai nuovi controller di Xbox Series X e Series S, consentendo ai possessori delle console next-gen - e ai giocatori PC - di customizzare l'ultima versione della periferica hardware. Il servizio è disponibile anche in Italia.

Xbox Design Lab ritorna: disponibile anche in Italia

Dal corpo del controller al fondello posteriore, passando per il D-pad e i grilletti: con Xbox Design Lab è possibile personalizzare tutti gli elementi esterni del Controller Wireless per Xbox.

Visitando il portale di Design Lab si accederà a un'intuitiva interfaccia che mette in evidenza tutte le opzioni di customizzazione disponibili. I giocatori possono scegliere tra 18 colori, che includono le nuove tonalità Shock Blue, Pulse Red e Electric Volt presentate pochi mesi fa; si può inoltre modificare lo stile dei pulsanti ABXY, selezionando quello più adatto alla combinazione desiderata, e infine aggiungere un'incisione laser, inserendo la propria Gamertag o un messaggio personalizzato che non superi i 16 caratteri. Una volta completato il processo di creazione si verrà indirizzati al Microsoft Store per procedere con l'ordine e la spedizione del controller.

Se la creatività non è il vostro forte, sul portale di Xbox Design Lab trovate dei modelli pre-configurati con determinate combinazioni di colori: a quel punto, potete sceglierne uno da utilizzare come base per la personalizzazione del vostro Controller Wireless.