Xbox Cloud Gaming gratuito? Microsoft pensa a un abbonamento free con pubblicità

Sul finire dello scorso mese, in occasione del Wells Fargo TMT Summit, il CFO di Microsoft Gaming, Tim Stuart, ha accennato a una proposta gratuita di Xbox Cloud Gaming. Il progetto sintetizzato dal dirigente consentirebbe a Microsoft di trarre profitto dalle pubblicità visualizzate durante le sessioni di gioco.

"La visione di cui mi piace parlare è che abbiamo xCloud per lo streaming dei giochi, quindi puoi sottoscrivere un abbonamento a Game Pass Ultimate e riprodurre centinaia di titoli su qualsiasi dispositivo abbia un'esperienza browser" ha spiegato Stuart. "Per modelli come Africa, India, Sud Est Asiatico, mercati dove le console non sono popolari, potresti dire 'hey, ti va di guardare 30 secondi di pubblicità per ottenere due ore di gioco in streaming?'".

È evidente che, quella che al momento è solo una bozza di idea, sia indirizzata ai mercati emergenti in cui le console registrano vendite a dir poco modeste. Non è chiaro, invece, se una proposta simile possa arrivare in regioni come l'Europa o il Nord America, anche se appare una possibilità piuttosto remota.

D'altronde, l'anno scorso Microsoft ha aperto le porte di xCloud a numerosi nuovi paesi e senza dubbio, il servizio, rappresenta un compromesso interessante, insieme a Game Pass, per accedere a un'ampia libreria di giochi ad un prezzo davvero conveniente. Non a caso, allo stato attuale, xCloud è accessibile solo agli abbonati Game Pass.

Un abbonamento completamente gratuito consentirebbe a Microsoft di espandere significativamente il bacino di utenti su scala globale. Tuttavia, va anche sottolineato che i lavori su Xbox Cloud Gaming sono decisamente rallentati nell'ultimo anno: Microsoft aveva promesso di estendere il supporto all'intera libreria di giochi Game Pass entro il 2022, cosa che in realtà non è accaduta.

Secondo quanto emerso durante la causa intentata dalla FTC contro Microsoft, è emerso perfino che la società di Redmond sia intenzionata a portare Xbox Cloud Gaming anche su PC e introdurre il supporto a mouse e tastiera (seppur solo sul fronte console). Naturalmente, però, si tratta di progetti in corso di valutazione e solo il futuro ci dirà quali di questi verranno effettivamente realizzati.