Xbox annuncia il ritorno in presenza alla Gamescom 2022

Dopo due anni molto difficili per gli eventi sui videogiochi e le fiere, a causa dei limiti imposti dalla crisi sanitaria, Gamescom tornerà in presenza dal 24 al 28 agosto. Non ci saranno tutte le aziende come in passato, ma Xbox ha garantito la propria presenza fisica con una serie di appuntamenti dedicati ai giocatori.

Il culmine della presenza Xbox alla Gamescom 2022 sarà l'evento in diretta streaming previsto per il 25 agosto 2022 dalle 14:00 alle 20:00 ora italiana, dove saranno mostrati diversi giochi già conosciuti e, con ogni probabilità, anche delle novità non ancora annunciate. Lo stand Xbox sarà presente nel padiglione 8 (ingresso nord) e ospiterà 36 postazioni: tra le altre cose sarà possibile toccare con mano la nuova App Xbox sull'ultima Smart TV Samsung 2022, una funzione destinata a cambiare il futuro dei videogiochi permettendo di accedere a buona parte del catalogo Xbox senza possedere una console, ma solo il TV.

Con Gamescom 2022 torna l'Xbox FanFest, che mercoledì 24 agosto dalle 20:00 alle 23:00 CEST ospiterà un evento speciale dopo l'orario di apertura dello stand Xbox, dando la possibilità ad alcuni appassionati di evitare la folla e di accedere allo stand prima che la fiera apra al pubblico.

Per coloro che non riusciranno a partecipare di persona alla Gamescom, Xbox FanFest organizzerà sessioni virtuali di meet&greet con Sea of Thieves e Park Beyond nella giornata di venerdì 26 agosto, tramite Microsoft Teams.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Xbox alla Gamescom 2022, è disponibile il blog post completo.