World of Warcraft Shadowlands supporterà Ray Tracing e Variable Rate Shading

Alcuni utenti di Reddit hanno scoperto alcune importanti informazioni custodite all'interno dei vari menù della versione Alpha di World of Warcraft Shadowlands, la prossima espansione del famosissimo MMORPG. A quanto pare, Shadowlands offrirà supporto a Ray Tracing e a Variable Rate Shading.

L'implementazione del Ray-Tracing sarebbe limitata alle ombre, proprio come in Shadow of the Tomb Raider. Variable Rate Shading, invece, riguarderebbe il terreno. Mentre il supporto alle due moderne tecniche di rendering pare sia contemplato nella nuova espansione di WoW, non funziona ancora in questa versione Alpha. Quando si tenta di attivare le due implementazioni, infatti, il gioco si blocca immediatamente.

Le funzionalità fanno parte di DirectX 12 Ultimate. Shadowlands è l'ottava espansione di World of Warcraft e il suo rilascio è previsto entro la fine dell'anno nei formati Windows e Mac. Gli eroi di Azeroth si troveranno a fronteggiare meraviglie ed orrori dell'universo ultraterreno, in conseguenza delle azioni di Sylvanas occorse nella storyline principale.

Come già il sommo Dante, nel corso dell'avventura nell'aldilà sarà possibile incontrare personaggi ormai defunti dell'universo di Warcraft, e i giocatori, per cercare di ripristinare la normalità nelle Terretetre, dovranno collaborare con le Congreghe che regnano sui diversi piani: i Kyrian del Bastione, i Silfi della Notte di Selvarden, i Venthyr di Revendreth e i Necrosignori di Maldraxxus.

Oltre alla nuova ambientazione del regno dei morti, l'espansione offrirà nuovi contenuti, tra cui una serie di nuove dinamiche di gioco legate alle Congreghe, la Torre dei Dannati, una prigione ispirata a giochi roguelike in cui affrontare le prove del Carceriere, un nuovo sistema di progressione dei livelli, la nuova armata dei Cavalieri della Morte composta da eroi di Azeroth resuscitati e nuove opzioni di personalizzazione dei nostri avatar.

World of Warcraft: Shadowlands è già disponibile per il preacquisto digitale in tre opzioni: la Base (39,99€), l'Heroic (54,99€) che include un potenziamento istantaneo e una cavalcatura speciale, e l'Epic (74,99€) che aggiunge ai contenuti dell’Heroic una mascotte, un effetto estetico, la Pietra del Ritorno del Viandante Eterno e 30 giorni di tempo di gioco.