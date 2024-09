World of Warcraft, ha inizio la Stagione 1 di The War Within: ecco le novità

La prima stagione di The War Within porta ai giocatori di World of Warcraft una nuova incursione, spedizioni inedite e rivisitate, boss esterni da affrontare e l'inizio di una nuova stagione PvP. L'espansione introduce anche le Scorribande.

Blizzard ha lanciato la Stagione 1 di World of Warcraft The War Within, preparando un ricco buffet di contenuti per soddisfare l'appetito di avventura dei giocatori, dalle profondità di Azj-Kahet alle arene PvP competitive.

Fra i nuovi contenuti appena introdotti nell'espansione troviamo il Palazzo dei Nerub'ar, una nuova incursione che metterà alla prova le abilità e la coordinazione dei giocatori. All'interno del raid ci saranno otto boss impegnativi prima di affrontare la Regina Ansurek, che rappresenta lo scontro finale dell'istanza. L'incursione si apre oggi nelle modalità Normale ed Eroica, con la prima ala disponibile per la Ricerca delle Incursioni. Le settimane successive vedranno l'apertura delle rimanenti ali e della modalità Mitica, promettendo sfide sempre più ardue per i raid più esperti.

WoW The War Within, ha inizio la Stagione 1

La Stagione 1 offre un mix intrigante di novità e nostalgia per quanto riguarda le spedizioni. Quattro saranno del tutto nuove: Ara-Kara, Città degli Echi, Città dei Fili, Volta di Pietra e Alba Infranta. A queste si uniscono alcuni classici rivisitati provenienti da espansioni precedenti: Nebbie di Tirna Falcis (Shadowlands), Scia Necrotica (Shadowlands), Assedio di Boralus (Battle for Azeroth), Grim Batol (Cataclysm). Questa rotazione garantisce varietà e freschezza per i giocatori che si cimenteranno nelle Mitiche+, disponibili dal 18 settembre.

Fra le novità anche quattro nuovi boss esterni: Kordac, Aggregazione di Orrori, Shurrai e Orta, che attendono di essere scoperti e sconfitti nelle terre di Azj-Kahet, offrendo ricompense uniche e sfide impegnative.

Per gli amanti del PvP, ha inizio la nuova stagione competitiva: arene e campi di battaglia classificati tornano con rinnovato vigore, insieme all'introduzione della coda solitaria per i campi di battaglia classificati. Nuove ricompense, tra cui set di trasmogrificazione d'élite, cavalcature esclusive e titoli prestigiosi, attendono i giocatori più abili e dediti. Una delle novità più intriganti di The War Within sono le Scorribande, un nuovo tipo di contenuto che promette di offrire sfide scalabili e ricompense allettanti. Con il lancio della stagione, i giocatori potranno accedere alle Scorribande di Grado 4 e oltre, inclusa una Scorribanda stagionale speciale.

Il calendario della stagione prevede ulteriori rilasci nelle settimane successive al lancio. Il 18 settembre vedrà l'apertura della modalità Mitica del Palazzo dei Nerub'ar, insieme alla sua versione Storia e alla seconda ala nella Ricerca delle Incursioni. Nello stesso giorno, i giocatori potranno anche iniziare a esplorare le spedizioni Mitiche+ di livello 2 e superiori. Per i collezionisti e gli appassionati di ricompense esclusive, la Stagione 1 offre una vasta gamma di oggetti da conquistare, fra cui le cavalcature Sferzacieli Malvagio e il Vilpipistrello del Gladiatore Forgiato, e titoli prestigiosi come "Leggenda forgiata" e "Gladiatore Forgiato".