World of Warcraft diventa anche Battle Royale: arriva l'evento Plunderstorm a tempo limitato

World of Warcraft si prepara ad accogliere un'esperienza completamente nuova, particolarmente originale all'interno del MMORPG. Blizzard ha annunciato l'arrivo di Plunderstorm, una modalità Battle Royale a tema piratesco che sarà disponibile per un tempo limitato nel gioco.

Plunderstorm, disponibile nell'ultimo aggiornamento ai contenuti di Dragonflight (10.2.6), dà vita a battaglie con 60 giocatori che si sfideranno in una lotta senza quartiere per la sopravvivenza negli Altopiani d'Arathi. L'obiettivo è semplice: essere l'ultimo pirata in piedi. Tuttavia, il percorso per raggiungere questo traguardo è tutt'altro che facile, come da tradizione per i Battle Royale: i giocatori dovranno esplorare la mappa per raccogliere abilità e potenziamenti, e saccheggiare il bottino nascosto in forzieri e altri tesori. Allo stesso tempo, dovranno stare attenti alla tempesta incombente che ridurrà progressivamente l'area di gioco, costringendoli a muoversi costantemente.

Arriva l'evento Plunderstorm su World of Warcraft, anche Classic

Ogni partita durerà dai 10 ai 15 minuti, e i giocatori potranno salire di livello uccidendo creature e nemici, saccheggiando forzieri ed evitando la tempesta. Man mano che il livello aumenta, si sbloccheranno nuove abilità e incantesimi, fino ad arrivare al livello epico. Inoltre, i giocatori potranno affrontare PNG rari, nonché aprire casse del tesoro speciali, per scoprire abilità di livello epico uniche. Il nuovo evento si disputerà attraverso un'interfaccia utente dedicata.

Durante l'evento i giocatori potranno guadagnare progressi sul percorso Fama della Ciurma di Gambafusto, fino al livello 40, indipendentemente dall'account di gioco, purché sia collegato allo stesso account Battle.net. I partecipanti potranno ottenere una nuova cavalcatura pappagallo e una mascotte, sia per World of Warcraft moderno che per World of Warcraft Classic, e i primi potranno anche sbloccare ricompense di trasmogrificazione aggiuntive. Plunderstorm è infatti aperto a tutti i giocatori di World of Warcraft, anche per chi gioca la versione Classic.

Inoltre, Blizzard ha confermato che la Stagione 4 arriverà presto nel PTR, il server pubblico di prova, seguito da un rilascio completo tra un paio di settimane.