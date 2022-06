World of Warcraft, disponibile al preorder la nuova espansione Dragonflight: versioni, prezzi e novità

World of Warcraft Dragonflight è ora disponibile per il preacquisto. Lo ha annunciato la stessa Blizzard ricordando che la prossima espansione del celebre MMORPG arriverà "più tardi quest'anno": "Dragonflight è un ritorno ad Azeroth, alla libertà e all'esplorazione per la quale è conosciuto World of Warcraft", ha spiegato il Produttore esecutivo Holly Longdale. "Questa è l'occasione per vivere di persona la storia delle leggendarie Isole dei Draghi, e di immergersi nel fantasy che da sempre è al centro dell'universo di Warcraft."

Il gameplay dell'espansione si baserà sulle nuove Isole dei Draghi, definite come il luogo d'origine dei draghi, dove i leggendari Aspetti hanno fatto ritorno per rivendicare la propria casa. Le Isole dei Draghi contengono quattro nuove zone che gli avventurieri potranno esplorare durante il loro viaggio verso il nuovo livello massimo 70: Sponde del Risveglio, Pianure di Ohn'ahra, Vastità Azzurra e Thaldraszus.

Viene poi introdotto il Volo Draconico, una nuova forma di spostamento per via aereac he permette ai giocatori di volare nei cieli di ogni area in sella a Draghi personalizzabili. C'è anche una nuova razza giocabile, i Dracthyr, che mescolano la magia degli Stormi dei Draghi in due specializzazioni, assalto a distanza e guaritore, con la nuova classe eroica dell'Evocatore che inizia dal livello 58.

L'espansione introduce una rivisitazione completa del sistema dei talenti dei personaggi, significativi aggiornamenti alle professioni di gioco con i sistemi di incarichi di lavoro e specializzazione, insieme a un'interfaccia utente più fluida e moderna.

World of Warcraft Dragonflight disponibile al preorder: prezzo e versioni

Dragonflight è adesso disponibile per il preacquisto digitale sul sito ufficiale Blizzard. Di seguito le versioni disponibili:

Base Edition : 49,99€, include Drakks, una mascotte bonus per il preacquisto che ti accompagnerà nelle tue avventure.

: 49,99€, include Drakks, una mascotte bonus per il preacquisto che ti accompagnerà nelle tue avventure. Heroic Edition : 69,99€, include la mascotte bonus Drakks, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento per un personaggio di Dragonflight (livello 60) e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato.

: 69,99€, include la mascotte bonus Drakks, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento per un personaggio di Dragonflight (livello 60) e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato. Epic Edition: 89,99€, include tutti i bonus della Base e Heroic Edition, l'effetto per la Pietra del Ritorno dei Viaggiatori del Tempo, la Trasmogrificazione per testa Diadema del Custode della Magia, la Trasmogrificazione per schiena delle Ali del Risveglio in cinque varianti di colore, e 30 giorni di tempo di gioco.

Dragonflight è disponibile anche come set da collezione in scatola, che contiene diversi oggetti in aggiunta a una chiave digitale per la Epic Edition e la mascotte Drakks.

Con il set da collezione, i giocatori possono esplorare lo sviluppo visivo di Dragonflight con il libro rilegato "The Art of Dragonflight", migliorare la propria postazione con il tappetino del mouse di Alexstrasza e aggiungere una rappresentazione dei cinque principali Stormi dei Draghi di Azeroth con il set di cinque spille da collezione. Il set da collezione è disponibile oggi sul Blizzard Gear Store con spedizione prevista "più tardi quest'anno.