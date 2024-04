World of Warcraft, con la patch 10.2.7 'Cuore Oscuro' arriva un nuovo evento speciale

Su World of Warcraft, con l'arrivo della patch 10.2.7 "Cuore Oscuro", Blizzard sta per svelare "World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria", un evento speciale che riporterà in vita l'amata espansione del 2012 in una chiave tutta nuova.

Questo evento, che farà parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di WoW, offrirà ai giocatori l'opportunità di rivivere la storia di Mists of Pandaria in un formato rinnovato. Il ritmo di progressione dei livelli sarà accelerato, consentendo un'esperienza di gioco più dinamica rispetto a quella tradizionale, e tutte le spedizioni e incursioni dell'espansione originale saranno disponibili fin dall'inizio.

Con il capitolo conclusivo di Dragonflight arriva WoW Remix: Mists of Pandaria

I giocatori potranno affrontare le sfide del Tempio della Serpe di Giada già dal livello 10, con le altre spedizioni che si sbloccheranno man mano che procederanno nella loro avventura. Le incursioni saranno disponibili in modalità Ricerca delle Incursioni e Normale nell'intervallo di livello 35-70, e dal 70 in poi si sbloccherà la modalità Eroica. A tutti i livelli i giocatori potranno benefciare di equipaggiamenti rinnovati e potenti, riuscendo così a dominare il campo di battaglia senza troppe difficoltà. Questi equipaggiamenti saranno disponibili da numerose fonti, come missioni, casse, creature e boss.

L'accesso a World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria è previsto per tutti i giocatori attivi di WoW: che abbiate un abbonamento o del tempo di gioco disponibile, potrete partecipare a questo evento senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, gli account di prova gratuita potranno unirsi all'esperienza fino al livello 20, dopodiché sarà necessario acquistare un abbonamento o del tempo di gioco per proseguire.

La patch rappresenta il capitolo conclusivo di Dragonflight e arriverà "presto" sui Reami Pubblici di Prova. Entro la fine dell'anno sarà resa disponibile la prossima grande saga narrativa, "The War Within", che darà il via a un arco narrativo multi-espansione chiamato "Saga dell'Anima del Mondo".