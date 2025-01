Wolverine uscirà nel 2025? I dirigenti di Insomniac sono eccitati, ma non si sbilanciano

In un'intervista con Variety, i vertici di Insomniac Games hanno discusso del futuro della software house dopo l'addio del suo fondatore, Ted Price. Naturalmente, non è mancata una domanda su Wolverine e, seppur non vi sia alcuna novità rilevante, i tre nuovi condirettori non hanno smentito l'uscita nel 2025.

Sono trascorsi oltre 3 anni da quando, durante il PlayStation Showcase del 2021, Insomniac ha mostrato il primo teaser di Wolverine. A distanza di così tanto tempo, non abbiamo ancora informazioni sulla data d'uscita che, secondo le voci di corridoio, si collocherebbe nel 2025.

Wolverine è indubbiamente uno dei giochi più attesi dei PlayStation Studios e non a caso è stato vittima di numerosi leak. Insomniac è stata anche vittima di un attacco hacker con il quale sono stati sottratti numerosi file di gioco, tra i quali una build a dir poco prematura del gioco che è stata immediatamente diffusa in rete.

Forse è proprio questa la ragione per cui i nuovi tre condirettori mantengono il riserbo. Ad ogni, modo nelle scorse ore l'ex direttore e fondatore di Insomniac, Ted Price, ha annunciato il suo addio alla società. Il suo posto è stato preso da Chad Dezern, Ryan Schneider e Jen Huang intervistati da Variety.

Ovviamente, il botta e risposta si concentra sul futuro di Insomniac e su come l'addio di Price influenzerà i nuovi progetti. Tuttavia, almeno una domanda sul titolo già annunciato era inevitabile e, se anche non viene confermato alcun rumor, i tre condirettori neanche hanno smentito quando gli è stato chiesto se il gioco sarebbe stato rilasciato quest'anno.

"Lo abbiamo annunciato e ci piacerebbe dirvi molto di più su Wolverine, ma per adesso dobbiamo essere come Logan e rimanere stoici fino a quando, più avanti, non sarà il momento giusto per tirare fuori gli artigli. Per quanto vorremmo, per quanto ci sia un'euforia repressa, dobbiamo tenercela stretta. Quindi, questo è più o meno tutto ciò che possiamo dire sui nostri prossimi progetti".

Ai tempi dell'annuncio, Insomniac stava ancora lavorando a Marvel's Spider-Man 2. Tuttavia, il gioco è ormai completo e il suo supporto chiuso, in attesa del porting per PC del quale, tuttavia, si occuperà nuovamente Nixxes come per il primo capitolo.

Ragione per cui, in linea puramente teorica, Insomniac ha potuto avanzare molto più rapidamente nello sviluppo del titolo dedicato all'X-Man rispetto al periodo dell'annuncio. Non rimane che attendere novità ufficiali che, forse, non tarderanno ad arrivare.