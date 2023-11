Wolverine: il nuovo gioco di Insomniac arriverà nel 2025, e sarà più dark di Spider-Man

Insomniac Games prevede di rilasciare Marvel's Wolverine, nuovo ambizioso progetto sui super eroi del mondo dei fumetti già annunciato in precedenza, nel corso del 2025. Lo rivela l'insider DanielRPK, che già in passato ha fornito anticipazioni attendibili sugli show e i film dell'universo Marvel.

Wolverine sarà più dark dei giochi della serie Spider-Man, per la quale Insomniac è stata ricoperta di elogi e che ha visto nelle scorse settimane il rilascio di Marvel's Spider-Man 2. Inoltre, almeno una parte del gioco sarà ambientata a Madripoor, l'isola di finzione che ha già ospitato alcune delle storie che hanno visto come protagonisti gli X-Men e che è apparsa anche nella recente serie TV Falcon and the Winter Soldier.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, il gioco dovrebbe concentrarsi su una storia che si focalizzerà sulla vita di Wolverine prima di aggregarsi agli X-Men. Diversi membri del team di sviluppo di Spider-Man 2, il quale nel frattempo ha raggiunto le 5 milioni di copie vendute, si sono spostati su Wolverine.

Questo nonostante il fatto che difficilmente Insomniac lascerà perdere la serie Spider-Man: dopo il successo dell'ultimo capitolo, infatti, si vocifera che ne verrà realizzato un nuovo spin-off dedicato a Venom.