Wolfenstein: The New Order scaricabile gratis da Epic Games Store

Se non l'avete ancora fatto e nella vostra collezione manca ancora questa perla, correte subito a riscattarla gratis su Epic Games Store: stiamo parlando di Wolfenstein The New Order, l'FPS di MachineGames che ha ridato vita alle avventure di William Joseph Blazkowicz. Da ieri disponibile gratuitamente per tutti, si potrà riscattare fino alle 17:00 di giovedì prossimo 9 giugno.

Wolfenstein: The New Order è stato pubblicato nel maggio 2014, quindi è piuttosto datato ma non per questo privo di adrenalina e di una storia appassionante che sicuramente vi farà venire voglia di giocare il prequel Old Blood (uscito un anno più tardi) e il successivo Wolfenstein II: The New Colossus. Il gioco è basato sul motore grafico id Tech 5 di id Software.

Nei panni di Blazkowicz e di una piccola ma coriacea resistenza, dovrete cercare di sgominare l'impero nazista, vincitore della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, sarete catapultati in un universo alternativo in cui non mancheranno personaggi carismatici, pallottole, sangue, colpi di scena e super armi naziste da usare contro i nazisti. Potete ottenere The New Order dal client di Epic sul vostro PC oppure da questo indirizzo.