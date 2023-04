Wolfenstein The New Order gratis con Amazon Prime: ecco come riscattarlo

È ora possibile riscattare Wolfenstein The New Order in maniera gratuita se si possiede un abbonamento Amazon Prime. Per farlo basta seguire due semplici passaggi: recarsi all'indirizzo con le ricompense di Prime Gaming e cliccare su "Riscatta ora". Poi, si inserisce il codice così ottenuto nella pagina di redeem di GOG (si accederà al gioco, infatti, tramite il servizio di distribuzione di CD Projekt RED).

Dopo aver effettuato la registrazione, il gioco rimarrà su GOG a tempo indefinito, in una versione priva di DRM. Questo vuol dire che i file di gioco potranno essere spostati a piacimento e che The New Order potrà essere avviato senza necessariamente accedere dal portale di GOG. L'offerta di Amazon Prime è valida per un periodo di tempo limitato, per cui dovrete riscattare Wolfenstein The New Order entro la fine di aprile.

Wolfenstein: The New Order è stato pubblicato nel maggio 2014, quindi è piuttosto datato ma non per questo privo di adrenalina e di una storia appassionante che sicuramente vi farà venire voglia di giocare il prequel Old Blood (uscito un anno più tardi) e il successivo Wolfenstein II: The New Colossus. Il gioco è basato sul motore grafico id Tech 5 di id Software.

Nei panni di Blazkowicz e di una piccola ma coriacea resistenza, dovrete cercare di sgominare l'impero nazista, vincitore della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, sarete catapultati in un universo alternativo in cui non mancheranno personaggi carismatici, pallottole, sangue, colpi di scena e super armi naziste da usare contro i nazisti.

"The New Order è un gioco adrenalinico e immediato, che piacerà sicuramente a coloro che amano sentirsi potenti all'interno di un videogioco e in grado di distruggere tutto. Certo, questa impostazione lo rende semplicistico in certe cose e scarsamente originale, ma non vedo perché penalizzarlo eccessivamente per questo. Forse ci siamo annoiati degli shooter così come venivano fatti una volta? Personalmente, rispondo di no." scrivevamo nella recensione di Wolfenstein The New Order.

