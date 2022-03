Windows su Steam Deck, pubblicati i driver per GPU, Wi-Fi e Bluetooth

Steam Deck, la console portatile di Valve, non è altro che un PC portatile grazie al processore di AMD sviluppato su architettura x86. La console si presenta con un sistema operativo chiamato SteamOS 3.0, basato su Arch Linux, con KDE Plasma come ambiente grafico e Proton a garantire la possibilità di riprodurre i giochi Windows senza richiedere agli sviluppatori porting specifici.

Nello spirito dei PC, Valve non ha bloccato nulla sulla Steam Deck, quindi è possibile installare altre applicazioni e sistemi operativi, tra cui Windows. Ed è proprio Valve che corre in aiuto di chi vuole sperimentare pubblicando alcuni driver utili al funzionamento della console con l'OS di casa Microsoft.

"Per tutti coloro che sono interessati all'installazione di Windows, saranno necessari alcuni driver aggiuntivi per ottenere il miglior risultato. I link, insieme alle note per installare Windows su Steam Deck, puoi trovarli qui", afferma Valve.

"Per ora puoi solo fare un'installazione completa di Windows. Sebbene Steam Deck sia in grado di fare il dual-boot, il programma di installazione di SteamOS che fornisce una procedura guidata per il dual-boot non è ancora pronto. Al momento è possibile installare solo Windows 10. Windows 11 richiede un nuovo BIOS con supporto fTPM, attualmente in fase di sviluppo e presto in distribuzione".

I driver forniti riguardano tre componenti: GPU, Wi-Fi e Bluetooth. "Sebbene i driver audio siano ancora in fase di sviluppo con AMD e altre società, con Windows su Deck è comunque possibile riprodurre l'audio tramite Bluetooth o l'uscita USB-C", aggiunge l'azienda guidata da Gabe Newell.

Valve non fornisce supporto in caso di problemi nell'installazione e/o uso di Windows, ma è sempre possibile tornare a SteamOS 3.0 seguendo le istruzioni pubblicate a questo indirizzo. Chi è interessato all'installazione di Windows sulla Steam Deck deve accedere al menu di avvio: per farlo è necessario spegnere la console e riaccenderla tenendo premuti i pulsanti "volume giù" e di accensione.