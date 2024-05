Windows 11 su Nintendo Switch? Possibile, ma è una pessima idea

Pur essendo realizzate per una destinazione d'uso ben precisa, le console non hanno mai smesso di stuzzicare l'interesse di hacker e sviluppatori che sperimentano modi alternativi di sfruttare questi hardware. La Switch di Nintendo non fa eccezione e di recente è stato testato Windows 11 ARM, con risultati però tutt'altro che soddisfacenti.

Qualcuno potrebbe chiedersi perché installare un sistema operativo desktop completo, su un hardware mobile così specifico come quello di Switch. Nonostante le spiegazioni potrebbero essere molteplici, pare che quella reale sia una soltanto: divertimento. Tuttavia, come sottolineato da PatRuk su X (Twitter), l'esperimento è stato più faticoso del previsto.

Scientists have discovered the world's slowest PC and it looks like this



This genuinely took like 3 hours in total to get to install. Every operation takes like 10 seconds pic.twitter.com/94UowMGCNP — PatRyk (@Patrosi73) May 12, 2024

La prova ha evidenziato prestazioni pessime: la sola installazione dell'OS ha richiesto la bellezza di tre ore. Inoltre, seppur sia andata a buon fine, la piattaforma faticava a eseguire le operazioni di base del sistema. Per non parlare delle prestazioni di gioco: all'interno di Windows la console non riusciva a eseguire neanche Peggle, un titolo piuttosto semplice dal punto di vista tecnico.

Per chi non lo sapesse, Nintendo Switch è in grado di eseguire giochi come Doom Eternal a 30 fps, chiaramente con upscaling della risoluzione, ma il risultato è comunque di ottimo livello. A quanto pare, il sistema operativo di Microsoft risulta estremamente esigente, in termini di risorse, per la piccola ibrida. In buona sostanza, come è ovvio che sia, per godere a pieno delle potenzialità in gaming della console è inevitabile l'utilizzo del sistema operativo di Nintendo.

Tuttavia, se foste interessati all'emulazione di vecchi titoli e allo streaming video, alcuni firmware homebrew hanno dimostrato capacità decisamente interessanti. Lo youtuber Taki Udon è riuscito a eseguire diversi giochi per alcune delle console storiche di Nintendo raggiungendo una risoluzione di 4K a 120 Hz.