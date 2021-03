Windows 10, Microsoft introduce il supporto ad Auto HDR anche su PC

Auto HDR è una funzionalità che estende in maniera intelligente il range cromatico dei giochi per Windows 10 nativamente in SDR (Standard Dynamic Range). Fondamentalmente si tratta di un algoritmo che migliora i colori dei giochi che non nascono con supporto nativo HDR, così come luminosità e dettagli, in modo tale da poter sfruttare i monitor HDR. Nello scorso novembre le console Xbox Series X/S sono arrivate sul mercato con questa funzionalità integrata nel loro sistema operativo, mentre adesso Auto HDR arriva anche su PC con Windows 10.

Auto HDR ora anche in Windows 10

Il debutto di Auto HDR su PC avviene con la build 21337 di Windows 10, al momento disponibile in anteprima solo tramite il programma Windows Insider. Per abilitarlo basta cliccare con il tasto destro del mouse sul desktop e quindi su Impostazioni schermo. Nella nuova schermata cliccare su Impostazioni di Windows HD Color. A questo punto abilitare l'opzione Auto HDR.

Oltre 1000 giochi DirectX 11 e 12 contemplano il supporto ad Auto HDR, secondo quanto fa sapere Microsoft. La casa di Redmond, inoltre, specifica che Auto HDR per PC è in anteprima e che quindi il supporto sarà migliorato ulteriormente. Non tutti i titoli DX11 e 12 sono infatti compatibili perché "non è semplice identificare se i giochi sono idonei per Auto HDR. Stiamo lavorando per risolvere questi problemi, ottimizzare le prestazioni e aggiungere altre funzionalità che arricchiranno l'esperienza di gioco. Sebbene Auto HDR richieda un po 'di potenza di calcolo della GPU per l'implementazione, non ci aspettiamo che abbia un impatto significativo sulle prestazioni".

Leggi anche: Xbox Series X|S: FPS Boost aumenta il frame rate di cinque giochi Bethesda