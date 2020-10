Watch Dogs Legion, Ubisoft modifica i requisiti PC: cambia la scheda video minima e non solo

Watch Dogs Legion arriverà il 29 ottobre con pieno supporto alle tecnologie RTX (ray tracing) e DLSS di Nvidia, perciò è un titolo molto atteso di quella che "next-gen" che si aprirà con l'arrivo di Xbox Series X|S e PS5 sul mercato nel corso di novembre. Nelle scorse settimane Ubisoft aveva comunicato i requisiti ufficiali per PC, ma l'azienda li ha rivisitati nelle scorse ore. Quali sono i cambiamenti? Vediamoli insieme.

Cambia il requisito della GPU minima richiesta, che passa dalla GTX 960 alla GTX 970. Inoltre, Ubisoft ha rimosso la Radeon VII dai requisiti per giocare in 4K Ultra, senza però sostituirla: verosimilmente nel prossimo futuro sarà indicata una delle nuove Radeon RX 6000 che saranno svelate il 28 ottobre.

Altra novità, scontata visto il rapporto stretto tra il titolo e Nvidia, è l'ingresso nei requisiti delle schede RTX 3000. Di seguito i nuovi requisiti per le principali impostazioni di risoluzione e dettaglio, nonché con ray tracing e DLSS - ahinoi sarebbe stato bello avere un'idea dei frame rate per ogni configurazione e impostazione, ma Ubisoft non ha rilasciato informazioni in merito al momento.

1080p / dettagli bassi

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1650 o AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB (Dual-Channel)

Spazio di archiviazione: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

1080p / dettagli alti

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060, GTX 1660 S o AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB (configurazione dual-channel)

Spazio di archiviazione: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

1440p / dettagli alti

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S o AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB (configurazione dual-channel)

Spazio di archiviazione: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

4K / dettagli Ultra

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti or RTX 3080

VRAM: 10 GB

RAM: 16 GB (configurazione dual-channel)

Spazio di archiviazione: 45 GB (+ 20 GB HD Textures Pack)

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

Ray Tracing On (medio), DLSS Quality - 1080p / dettagli alti

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060

VRAM: 6 GB

RAM: 16 GB (configurazione dual-channel)

Spazio di archiviazione: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

Ray Tracing On (alto), DLSS Quality - 1440p / dettagli alti

CPU: Intel Core i5-9700K / AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB (configurazione dual-channel)

Spazio di archiviazione: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

Ray Tracing On (Ultra), DLSS Performance - 4K / dettagli Ultra

CPU: Intel Core i7-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o RTX 3080

VRAM: 10 GB

RAM: 16 GB (configurazione dual-channel)

Spazio di archiviazione: 45GB (+20 GB di texture pack HD)

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

Da non dimenticare che Watch Dogs: Legion è attualmente in bundle con l'acquisto di schede grafiche GeForce RTX 3080 e RTX 3090 o con desktop di gaming presso gli specifici rivenditori ed etailer fino al 29 ottobre.