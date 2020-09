Watch Dogs Legion, cosa serve per giocarlo con ray tracing attivo? I requisiti ufficiali

Il nuovo Watch Dogs: Legion sarà disponibile dal 29 ottobre su console (di attuale generazione e successivamente quella nuova) e PC. Per questo motivo Ubisoft ha diffuso i requisiti del titolo, molto atteso anche perché supporta le tecnologie RTX (ray tracing) e DLSS di Nvidia. Cosa vi serve per giocare al meglio il nuovo gioco dell'editore francese? Scopriamolo insieme.

Per giocare in Full HD e dettagli bassi non serve un "PC della NASA", ma una configurazione alla portata di tutti:

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

Se volete giocare sempre in Full HD ma con dettagli alti, Ubisoft consiglia una scheda video GeForce della serie 1000 come la GTX 1060 GB oppure la Radeon RX 480, proposte molto popolari in questi anni.

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Se puntate al 1440p con dettagli alti, le richieste si fanno maggiori, infatti non solo si richiede una CPU come il Ryzen 5 2600, ma soprattutto si menzionano la GeForce RTX 2060 Super o la Radeon RX 5700, due schede di ultima generazione non esattamente alla portata di tutti. Ubisoft consiglia anche di passare a 16 GB di RAM.

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S or AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Avete intenzione di giocare in 4K con dettagli Ultra? Beh, ovviamente oltre a una CPU di fascia alta piuttosto recente, ecco che si passa alla GeForce RTX 2080 Ti o alla Radeon VII per quanto riguarda la scheda video. Dovrebbe andare bene anche la futura RTX 3070 in arrivo il 15 ottobre, in predicato di offrire prestazioni simili all'ex ammiraglia di Nvidia. Da segnalare che oltre ai 45 GB di spazio su disco per il titolo base, giocare a queste impostazioni richiederà di scaricare ulteriori 20 GB di texture HD.

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti or AMD Radeon VII

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Attivando il ray tracing (con DLSS, ovviamente), i requisiti tecnici diventano ancora più esigenti, come possiamo vedere dall'elenco dei componenti relativi all'impostazione RTX ON in Full HD con dettagli alti, dove è richiesta una RTX 2070 o superiore.

CPU: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 VRAM: 8 GB RAM: 16 GB (Dual-channel)

Se invece volete giocare in 4K e dettagli Ultra, sempre con RTX attivo, Ubisoft consiglia la RTX 2080 Ti o superiore, quindi una RTX 3070 (che dovrebbe essere al livello della precedente top di gamma), 3080 o 3090. Anche in questo caso è necessario scaricare ulteriori 20 GB di texture HD.

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Ricordiamo che la nuova GeForce RTX 3080, disponibile da oggi, è accompagnata da un bundle che comprende Watch Dogs: Legion in regalo per un periodo limitato.