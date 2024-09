Watch Dogs, il film è vicino: terminate le riprese dell'adattamento del gioco Ubisoft

Buone notizie per i fan di Watch Dogs: le riprese del film sono ufficialmente terminate. Questo traguardo segna la fine di un lungo percorso produttivo iniziato quasi un decennio fa, quando Ubisoft annunciò per la prima volta l'intenzione di portare sul grande schermo il suo franchise.

L'inizio delle riprese, avvenuto lo scorso luglio, era stato annunciato con una foto dal set accompagnata dalla didascalia "Lights_Camera_Action.exe", un evidente riferimento alle tematiche principali della serie action/adventure, che dal 2014 - anno di debutto del primo capitolo - a questa parte vede protagonisti gli hacker e vigilantes del gruppo DedSec.

Con la stessa creatività, la conclusione dei lavori è stata celebrata con una nuova foto 'dietro le quinte' accompagnata dalla didascalia "run film_wrapped.exe(#watchdogsmovie.mp4) … >Filming complete!", segnando ufficialmente la fine della fase di produzione.

Nonostante il lungo periodo di gestazione, i dettagli sulla trama del film sono stati mantenuti rigorosamente segreti. Ubisoft ha preferito mantenere un alone di mistero intorno al progetto, alimentando la curiosità dei fan. Ciò che sappiamo è che la regia è stata affidata a Mathieu Turi, già noto per il suo lavoro sull'adattamento televisivo di A Plague Tale. La sceneggiatura, invece, porta la firma di Christie LeBlanc, autrice del thriller fantascientifico Oxygen (Netflix, 2021).

Il cast promette di essere all'altezza delle aspettative, con Sophie Wilde, apprezzata per la sua performance in Talk to Me, e Tom Blyth, star del prequel di Hunger Games (La ballata dell'usignolo e del serpente), nei ruoli principali. Rimane ancora da chiarire se il film proporrà una storia originale o se sarà basato su uno dei tre giochi principali della serie. Ricordiamo che Watch Dogs ha esplorato diverse ambientazioni nei suoi titoli: dalla cupa Chicago del primo capitolo alla solare San Francisco del seguito, fino alla Londra post-Brexit di Legion, rilasciato nel 2020.

Con le riprese concluse, i fan possono ora attendere con trepidazione le prossime fasi della post-produzione e, si spera, l'annuncio di una data di uscita.