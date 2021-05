Warframe: Gara Prime arriva nell'Accesso Prime

Gara Prime è un'affascinante guerriera vestita di vetro e oro, disponibile nell'Accesso Prime di Warframe per tutte le versioni del gioco (PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch). Con il titolo online di Digital Extremes che continua ad aggiornarsi periodicamente, l'Accesso Prime offre la possibilità di accedere ai più recenti contenuti di tipo Prime, rendendoli disponibili a rotazione.

Adesso è la volta di Gara Prime, il primo Warframe ad abbattere un Sentient nelle Piane di Eidolon. Gara Prime è una reliquia dell'Era Orokin che vanta statistiche aggiornate e Mod Polarità. Gara Prime può distrarre i nemici con la sua abilità esclusiva Spectrorage, inviare raffiche di proiettili di vetro esplosivi con il suo caratteristico fucile Astilla Prime o spazzare via dei Lancers con Shattered Lash.

Per quanto riguarda i Warframe in versione Prime, si tratta di combattenti con statistiche di base aumentate e slot di polarità extra che forniscono una maggiore personalizzazione delle Mod e build più forti. Non tutti i Warframe o le Armi hanno una variante Prime, ma quando viene data la scelta, i giocatori dovrebbero cercare di ottenere le varianti Prime, perché molto più valide.

I giocatori possono comunque sbloccare Gara Prime senza pagare, raccogliendo nel mondo di gioco reliquie e componenti.