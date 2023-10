Warcraft Rumble: lancio previsto per il 3 novembre, insieme alla BlizzCon

Il 3 novembre, in diretta alla BlizzCon, verrà lanciato su dispositivi Android e iOS, il gioco di strategia d'azione mobile Warcraft Rumble di Blizzard Entertainment. Si tratta di un gioco costruito fin dalle fondamenta per le modalità di interazione dei dispositivi mobile che permette di comandare armate in miniatura composte da eroi, cattivi e creature dell'universo di Warcraft.

Jaina Marefiero, Grommash Malogrido, Boccalarga sono alcuni degli eroi tipici dell'immaginario di Warcraft che potranno essere usati in Warcraft Rumble. Ogni missione della campagna per giocatore singolo presenta uno specifico rompicapo strategico in miniatura da risolvere, mentre i sistemi personaggio vs personaggio, le Spedizioni e molte altre modalità di gioco offriranno numerose sfide a giocatori esperti e non.

I giocatori che effettueranno la pre-registrazione e completeranno il tutorial entro due settimane dal lancio riceveranno una serie di ricompense cosmetiche robotiche nel gioco. Altri dettagli si trovano sul sito ufficiale del gioco.

Warcraft Rumble è basato su meccaniche che si ispirano al celebre Clash Royale, mischiate con l'immaginario dell'RTS di Blizzard. Il roster di unità con diverse caratteristiche messo a disposizione all'interno del gioco dà modo al giocatore di sperimentare diverse modalità strategiche, mentre può personalizzare il proprio party di attacco per ogni missione. Altri dettagli in questa anteprima.