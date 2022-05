Warcraft Arclight Rumble è il nuovo gioco mobile di Blizzard: su Android e iOS nel 2022

Come anticipato pochi giorni fa dalla stessa Blizzard Entertainment, il primo gioco di Warcraft progettato appositamente per i dispositivi mobile è in dirittura d'arrivo. Uscirà quest'anno Warcraft Arclight Rumble, strategico ambientato nell'universo del popolare franchise, il quale proporrà dozzine di missioni uniche che metteranno alla prova l'ingegno tattico dei giocatori di Android e iOS. Blizzard ha inoltre annunciato un imminente beta test per alcuni utenti selezionati.

Warcraft: il primo titolo mobile s'intitola Arclight Rumble

Il colosso di Irvine ha realizzato uno strategico dal gameplay immediato e dallo stile 'cartoonesco', adattandosi di fatto ai più recenti trend del mobile gaming. Nel caso di Warcraft Arclight Rumble, i giocatori potranno collezionare più di 60 personaggi tratti dall'universo di Warcraft e ricreati sotto forma di miniature da gioco da tavolo. Il titolo propone una campagna single player con oltre 70 missioni, giocabili anche in compagnia degli amici grazie alla modalità cooperativa.

Oltre al comparto PvE - che includerà anche le Incursioni - troveremo una modalità competitiva PvP online. I giocatori di Arclight Rumble potranno unirsi alle Gilde, dove sarà possibile pianificare le prossime spedizioni e ottenere esclusive ricompense di gruppo.

Blizzard definisce il suo titolo mobile "facile da imparare, ma divertente da padroneggiare". Parlando del gameplay, i giocatori dovranno creare piccoli eserciti partendo dalla scelta dei Capi, tra i quali troveremo i personaggi più iconici di Warcraft, come Grommash Malogrido e Jaina Marefiero. I restanti ranghi andranno riempiti con le Truppe e con potenti Magie.

"Warcraft Arclight Rumble fornisce il tipo di esperienza che ci sforziamo sempre di creare in Blizzard", ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "È divertente da subito, ma anche profondo e gratificante sul lungo periodo. Siamo molto orgogliosi di aver portato una rappresentazione nuova e autentica di Warcraft sui dispositivi mobili. Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino personalmente il caos spassoso di questo gioco".

Il gioco mobile dedicato a Warcraft sarà disponibile nel corso del 2022. Come confermato da Blizzard, prima del debutto ci sarà un beta test a cui potrà unirsi una ristretta selezione di giocatori residenti in determinate regioni. Lo sviluppatore fornirà maggiori dettagli tramite il sito ufficiale, dov'è già possibile pre-registrarsi per avere la possibilità di essere inclusi nei beta test.