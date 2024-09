Vive Focus Vision è il nuovo visore di HTC che guarda al gaming, ma il prezzo non è popolare

HTC ha annunciato il Vive Focus Vision, un nuovo headset di realtà mista che si basa sul Vive Focus 3, a cui aggiunge alcune caratteristiche interessanti. Il Focus Vision, disponibile in Europa a 1299€, è disponibile in preordine fino al 17 ottobre sul sito di HTC.

HTC Vive ha annunciato il nuovo visore Vive Focus Vision, una soluzione di Extended Reality (XR), che permette quindi di godere di contenuti in realtà virtuale e aumentata, in genere definita "realtà mista", mixed reality.

Il nuovo visore Vive Focus Vision parte dalla base del Vive Focus 3, ma si distingue per una serie di miglioramenti significativi che interessano tanto il gaming quanto il settore enterprise. "Vive Focus Vision offre il meglio di entrambi i mondi", ha dichiarato Shen Ye, Global Head of Product di HTC Vive. Il prezzo non lo rende un prodotto "per tutti": si parla di 999 dollari, 1229€ in Europa.

"Ora i giocatori PC possono portare nelle loro case lo stesso visore di fascia alta utilizzato nelle sale giochi VR. Stiamo portando tutto a un livello superiore grazie al tracciamento degli occhi integrato, alle telecamere stereo a colori passthrough per la Mixed Reality con correzione della profondità e persino a un sensore a infrarossi per migliorare il tracciamento delle mani in condizioni di scarsa illuminazione", aggiunge Ye.

Progettato per funzionare sia in modalità standalone (a bordo c'è uno Snapdragon XR2) che connesso al PC tramite DisplayPort (via USB-C), Vive Focus Vision vede tra le caratteristiche più innovative il tracciamento oculare integrato e la regolazione automatica della distanza interpupillare (IPD), che consente una condivisione del dispositivo tra diversi utenti. "Questi aspetti sono fondamentali in ambienti ad alto turnover come le sale giochi o durante eventi di formazione", sottolinea HTC Vive.

Inoltre, la nuova modalità DisplayPort permette agli utenti di godere dei contenuti esattamente come concepiti dagli sviluppatori, senza alcun degrado della qualità visiva, collegando il visore direttamente alla scheda grafica del PC.

Il visore prevede telecamere stereo a colori da 16MP che supportano il passthrough stereoscopico, offrendo agli utenti una percezione naturale della profondità mentre interagiscono con il mondo reale. Questo rende le esperienze di Mixed Reality più coinvolgenti e realistiche.

Gli ingegneri hanno lavorato per rinnovare il sistema di raffreddamento, in modo da assicurare sessioni d'uso prolungate senza surriscaldamento, mentre la sottobatteria integrata . con autonomia di 20 minuti - consente di sostituire rapidamente la batteria principale senza interrompere l'esperienza.

Con una risoluzione combinata di 5K per entrambi gli occhi (2448 x 2448 per occhio) e un campo visivo fino a 120 gradi, Vive Focus Vision promette un'immersione totale tanto nei giochi quanto nei contenuti enterprise. Focus Vision ospita 128 GB di storage (con slot per microSD fino a 2 TB), e 12 GB di RAM. Il visore supporta tutta gli accessori del Focus 3. La frequenza di aggiornamento standard è di 90 Hz, ma è previsto un aggiornamento a 120 Hz per la modalità DisplayPort entro la fine dell'anno.

I preordini sono aperti fino al 17 ottobre, come detto al prezzo di 1229€. Gli utenti che lo prenotano riceveranno in omaggio un Vive Wired Streaming Kit del valore di 149 dollari, composto da un cavo USB-C da 5 metri con supporto DP 1.4 alternate mode, ma anche diversi adattatori per lo streaming VR al PC. Infine, c'è la possibilità di scegliere uno tra tre bundle di giochi.