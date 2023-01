Verstappen furioso e rage quit durante la LeMans Virtual: 'Cancellerò il gioco'

Il due volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ha partecipato alla Le Mans Virtual, uno degli appuntamenti più importanti legato al simracing, che si è concluso sabato scorso. Dopo una serie di problemi di natura tecnica intercorsi durante la competizione, però, Verstappen ha deciso di abbandonare la gara minacciando di "disinstallare il gioco" utilizzato. Nello specifico rFactor 2.

Realizzato da Motorsport Games, rFactor 2 è uno dei punti di riferimento fra le simulazioni automobilistiche. Consente di personalizzare qualsiasi aspetto del gioco ed è uno dei simulatori con più "mod", ovvero contenuti aggiuntivi come automobili e circuiti. Il titolo ha la licenza ufficiale per le manifestazioni virtuali di Le Mans, ma quest'anno non è andata come sperato con molti piloti che hanno manifestato gravi disservizi.

Le Mans Virtual eSports, problemi durante l'evento e Verstappen abbandona

L'inizio della gara di Verstappen è stato spettacolare, con l'olandese che è riuscito a superare tre avversari portandosi al comando. Durante l'evento, però, diversi piloti - fra cui anche il campione di F1 - hanno manifestato problemi di stabilità nella connessione con il server, apparentemente causati da attacchi hacker. La gara è stata anche sospesa con una bandiera rossa, e alcune mancanze nel regolamento hanno contribuito a rendere la situazione sempre più ingestibile sia per i piloti sia per gli spettatori.

Dopo 17 ore dall'inizio della gara Verstappen era di nuovo primo quando il suo client si è bloccato nuovamente. Una volta rieseguito il simulatore, l'olandese è sceso in diciassettesima posizione, cosa che lo ha spinto ad abbandonare la competizione: "Credo che disinstallerò il gioco", ha commentato il campione di F1 durante la sua diretta Twitch. "Sono stato disconnesso tre volte su quattro. È stato semplicemente un disastro".

Verstappen si è soprattutto scagliato contro rFactor 2 e Motorosport Games: "Non riescono neanche a gestire il loro stesso gioco. L'organizzazione di Le Mans dovrebbe decidere cosa vogliono fare per il futuro, perché farlo su questa piattaforma è una pagliacciata". L'olandese ha anche minacciato di non voler competere più su rFactor 2, sperando di essere seguito dagli altri simracer verso nuove piattaforme (Verstappen è sin da sempre un grande fan di iRacing, una delle altre simulazioni di motorsport più amate dagli appassionati).

La community di Twitch si è subito schierata a favore del campione di F1, e anche su Reddit i commenti sembrano essere tutti verso un'unica direzione: "Non avrebbero dovuto mai permettere di trasmettere una roba del genere", ha scritto un utente, mentre un altro ironicamente ha commentato: "rFactor 2, riposa in pace: 2013-2023". Diversa l'opinione dell'ex-pilota di F1 Romain Grosjean, consulente per Motorsport Games, che ha paragonato le disconnessioni alle rotture meccaniche del motorsport. Grosjean ha vinto l'evento nella categoria GTE con il suo team R8G Esport, con racer Alexander Smolyar, Scott Andrews, Timotej Andonovski e Erjan Jajovski. Nella categoria LMP più importante, invece, ha vinto il Team Redline di Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett e Chris Lulham.