Vampire: The Masquerade  Bloodlines 2: ecco la data d'uscita con un nuovo trailer

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha finalmente una data d'uscita. Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo ottobre. Nell'attesa, 505 Games ha condiviso un nuovo interessante trailer

Paradox Interactive e The Chinese Room hanno annunciato la data d'uscita di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il gioco ci immergerà nei panni di un vampiro, in una cupa ma interessante Seattle, con il quale dovremo scalare i ranghi della società dei succhiasangue.

Il gioco è stato rimandato più volte, a detta degli sviluppatori, per garantire una maggiore qualità e un'assenza di bug che hanno fortemente influenzato il giudizio sul primo capitolo. Certo, immaginare oggi un open world completamente esente da bug è praticamente impossibile, ma la speranza è che quantomeno non influenzino eccessivamente l'esperienza di gioco.

Un aspetto interessante di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è che le scelte effettuate influenzeranno significativamente il gameplay. Gli equilibri di potere cambiano in base alle azioni del giocatore, il che rende l'esperienza dinamica e personalizzata.

505 Games ha anche condiviso un nuovo trailer in cui viene proposto qualche sprazzo di gameplay. Inoltre, il titolo sarà basato su Unreal Engine 5, ma non sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sarà disponibile a partire dal prossimo ottobre anche su Steam, oltre che su Xbox Series X|S e PS5.

Va detto che la finestra di lancio scelta è piuttosto curiosa, oltre che rischiosa per un gioco di nicchia. Proprio nelle scorse ore si è discusso dell'estrema preoccupazione dei publisher a causa del lancio di GTA VI, il quale dovrebbe arrivare proprio in quelle settimane dato che, a metà settembre, Take-Two ha già fissato il rilascio di Borderlands 4.