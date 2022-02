Valve non pensa a uno 'Steam Pass' ma apre a Xbox/PC Game Pass su Steam

Valve non ha nessuna intenzione di sviluppare un sistema in stile "Xbox / PC Game Pass" per la Steam Deck. Il boss della software house, Gabe Newell, ha spiegato a PC Gamer che l'azienda non vede la necessità di realizzare "un servizio ad abbonamento in questo momento", aggiungendo che non ritiene sia qualcosa che "dobbiamo fare da soli".

Nessun abbonamento da parte di Valve, che continua quindi a gestire a Steam con le stesse regole di sempre, ma un'apertura verso le soluzioni delle altre aziende, in primis Microsoft. "Per i loro clienti è chiaramente un'opzione popolare e saremmo più che felici di collaborare con loro per averla su Steam".

Insomma, una "velata" chiamata al tavolo della trattativa a tutte le parti interessate, Microsoft e magari anche Sony (che sta per lanciare "Spartacus"). L'apertura di Valve non è di facciata ma fattuale, infatti nel 2020 Steam ha accolto EA Play, il servizio di abbonamento ai giochi di EA.

Vedremo come si evolverà la situazione, ma potrebbe essere la classica soluzione "win-win" per tutte le parti in causa. "Abbiamo parlato con loro un bel po' di quell'argomento", ha detto Newell parlando di Game Pass e Microsoft. "Se i tuoi clienti lo desiderano, allora devi capire come realizzarlo. Ecco a che punto siamo".