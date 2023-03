Valve lavora a Counter-Strike 2? Un nuovo marchio sembra confermarlo

Da alcuni mesi diversi insider ritengono che Valve stia sviluppando un progetto che apparterrebbe alla saga di Counter-Strike. Una nuova richiesta per la registrazione di un marchio che chiama in causa proprio Counter-Strike e CS:GO sembra dare maggiore concretezza alle speculazioni.

A distanza di tanto tempo dal rilascio del primo, pare che Valve abbia deciso di sviluppare un nuovo capitolo della fortunata serie che prenderebbe il nome di "CS2". È proprio per questo marchio che Valve ha fatto richiesta il 14 marzo, al momento ancora in attesa di approvazione da parte di un esaminatore.

La parte più rilevante però, è che nella richiesta Valve riporta altri due marchi correlati e già approvati come riporta PCGamesN. Più precisamente sono il 5857738 e il 5857740. Nel documento non vengono indicati i nomi delle due IP, ma la matricola di registrazione corrisponde proprio ai marchi Counter-Strike e CS:GO.

Nonostante la veneranda età che Counter-Strike può vantare, l'attenzione sullo sparatutto competitivo non è mai calata. Anzi, sorprendentemente proprio il mese scorso il titolo ha raggiunto lo storico record di 1,3 milioni di utenti connessi contemporaneamente.

Per chi non lo sapesse, Counter-Strike circola sui PC dei videogiocatori da circa 20 anni. L'fps nacque come mod di Half-Life, successivamente acquisita direttamente da Valve, prima di diventare un titolo standalone. L'entusiasmo degli utenti ha spinto lo studio a trasformare quella che era una semplice variante indipendente, in uno dei titoli più giocati dai professionisti degli eSport.

Al momento le informazioni sono a dir poco scarne e non è chiaro se si tratti di un vero e proprio secondo gioco completo o semplicemente un nuovo capitolo di Counter-Strike Source. Non rimane che attendere ulteriori informazioni direttamente da Valve. Voi cosa vi aspettate o cosa preferireste?