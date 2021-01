Valve e cinque editori multati dalla Commissione Europea per 7,8 milioni di euro

La Commissione europea ha multato Valve, proprietaria del negozio digitale Steam, insieme agli editori Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax (destinata a finire nelle mani di Microsoft) per un totale di 7,8 milioni di euro per violazione delle norme antitrust. Dopo anni d'indagini, l'UE ha appurato che Valve e i publisher hanno limitato le vendite transfrontaliere di alcuni giochi PC in base alla posizione geografica degli utenti all'interno dello spazio economico europeo, mettendo in atto pratiche di "geo-blocking".

Le multe agli editori superano 6 milioni di euro in totale, con Focus Home che deve sborsare più di tutte: 2,8 milioni di euro. A seguirla troviamo ZeniMax con 1,66 milioni, Koch Media con 997 mila euro, Capcom con 396 mila euro e Bandai Namco con 340 mila euro. Tutti i publisher hanno collaborato con la Commissione europea e per questo hanno ottenuto uno sconto del 10% (salvo Capcom che ha ottenuto il 15%). Valve, invece, ha scelto di non collaborare con la Commissione e per questo è stata multata per 1,62 milioni di euro. Insomma, visto quanto inflitto a Koch Media e Focus Home, a Valve è andata di lusso (in ogni caso le multe sono comunque di entità limita, secondo noi).

"Più del 50% di tutti gli europei gioca ai videogiochi. L'industria dei videogiochi in Europa è fiorente e ora vale oltre 17 miliardi di euro. Le sanzioni odierne contro le pratiche di geo-blocking di Valve e di cinque editori di titoli per PC servono a ricordare che, in base alla legge sulla concorrenza dell'UE, alle aziende è vietato limitare contrattualmente le vendite transfrontaliere. Tali pratiche privano i consumatori europei dei vantaggi del mercato unico digitale dell'UE e dell'opportunità di guardarsi intorno per trovare l'offerta più adatta all'interno dell'Unione", ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo responsabile per la concorrenza.

Cos'è il geo-blocking

Secondo la Commissione europea, Valve e i publisher in questione hanno distribuito chiavi di attivazione dei titoli PC che funzionano selettivamente in alcune nazioni della UE e non in altre, violando le norme vigenti. In questo modo, gli editori hanno evitato che i consumatori acquistassero giochi nei Paesi in cui costavano meno per usarli in nazioni in cui lo stesso titolo costava di più. Vi è quindi stato un "geoblocco" delle chiavi di attivazione, pensato per impedire ai giocatori situati al di fuori di uno stato membro di attivare un titolo in un altro Paese. L'accordo tra Valve e gli editori, secondo la Commissione europea, ha frammentato "il mercato economico europeo in violazione alle norme antitrust".

In particolare, tali pratiche "impedivano l'attivazione di alcuni dei videogiochi PC di questi editori al di fuori di Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania, in risposta a richieste 'indesiderate' da parte di consumatori (le cosiddette 'vendite passive'). Queste sono durate da uno a cinque anni e sono state attuate, a seconda dei casi, tra settembre 2010 e ottobre 2015".

Vi sono poi stati anche blocchi geografici "sotto forma di accordi di licenza e distribuzione conclusi bilateralmente tra quattro dei cinque editori (ossia Bandai, Focus Home, Koch Media e ZeniMax) e alcuni dei rispettivi distributori di titoli (differenti da Valve) nello spazio economico europeo". Tale pratica è stata portata avanti per più tempo, da 3 a 11 anni a seconda dell'editore (tra marzo 2007 e novembre 2018 nel caso peggiore). Il geo-blocking ha interessato circa 100 videogiochi PC di diversi generi.