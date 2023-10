Valve: Counter-Strike 2 non supporterà MacOS e sistemi Windows obsoleti, arrivano i rimborsi

Valve ha reso noto che Counter-Strike 2 non avrà alcun supporto per computer MacOS e sistemi a 32 bit o DirectX 9. Gli utenti che hanno acquistato l'aggiornamento allo stato Prime potranno ricevere il rimborso, purché vengano rispettati alcuni requisiti.

Innanzitutto, gli utenti che volessero chiedere il rimborso, potranno farlo entro il 1° dicembre. Nel caso di quelli Mac, sarà concesso purché tra il 22 marzo e il 27 settembre la maggior parte delle ore di gioco sia stata svolta, appunto, da Mac OS. Gli utenti di altri sistemi operativi, potranno richiedere il rimborso solo se abbiano acquistato una licenza Prime nel suddetto lasso di tempo.

Inoltre, Valve chiarisce che per le cosiddette CD key, per gli acquisti effettuati come regalo e per gli account bannati non sarà possibile richiedere il rimborso. Una precisazione dovuta, ma tutto sommato comprensibile dato che potrebbero trattarsi di acquisti effettuati al di fuori di Steam, mentre in merito agli account bloccati è chiaro che ci sia stata una violazione di termini e condizioni a monte e quindi l'accesso al gioco era già stato sospeso.

Valve ha spiegato che si è trattato di una scelta "difficile". Tuttavia, i giocatori di queste piattaforme rappresentavano meno dell'uno percento dell'intera base, ragione per cui risultava finanziariamente sconveniente continuare a supportarle. A tal proposito, Valve ha spiegato che per il momento Counter-Strike: Global Offensive rimarrà disponibile fino al primo gennaio 2024. In seguito l'inventario "potrebbe essere compromesso o non funzionare correttamente" dopo questa data.

Pare che tale decisione sia dovuta anche al comparto tecnico del gioco: per quanto il titolo sia rimasto fedele a Global Offensive, l'aggiornamento si basa sul nuovo motore di interno di Valve, il Source 2. La grafica è stata sensibilmente migliorata, così come l'illuminazione, divenuta più realistica e precisa. Completamente nuovo il fumo che adesso presenta delle caratteristiche nuove, come la possibilità di sparare attraverso spostandone la porzione attraversata dai proiettili.