Valve: classificazione compatibilità SteamOS per dispositivi diversi dalla Steam Deck

Valve introduce un nuovo sistema di classificazione per la compatibilità dei giochi su dispositivi SteamOS diversi da Steam Deck. Questo segna un passo per l'espansione del sistema operativo su hardware di terze parti, come già accaduto a modelli come Lenovo Legion Go S con SteamOS. Migliaia di titoli riceveranno questa nuova valutazione, basata sui test già eseguiti per Steam Deck

Valve sta preparando il terreno per l'arrivo di una gamma più ampia di dispositivi equipaggiati con il suo sistema operativo SteamOS. Ha, infatti, annunciato l'introduzione di una nuova classificazione dedicata a verificare la compatibilità dei giochi Steam su hardware che non è Steam Deck ma esegue SteamOS.

Questa iniziativa arriva mentre si attende il lancio di nuovi prodotti sul mercato, come Lenovo Legion Go S, già disponibile nella versione Windows 11 ma che presto adotterà la piattaforma software di Valve. La nuova valutazione attinge ai risultati dei test di compatibilità già svolti per Steam Deck e offre agli utenti una guida chiara sul funzionamento di giochi, funzionalità di avvio e supporto anti-cheat su questi dispositivi alternativi a Steam Deck.

La presenza su questi sistemi portatili di un software ideato fin dalle fondamenta per il gaming in mobilità è fondamentale per migliorare l'esperienza d'uso, una prerogativa che purtroppo al momento Windows 11 non può garantire.

Valve prevede di estendere la nuova classificazione a oltre 18.000 giochi inizialmente. Questo vorrà dire che si tratterà di giochi subito avviabili e godibili dal punto di vista dell'interfacciamento e delle prestazioni su dispositivi diversi dalla Steam Deck. La valutazione specifica per i dispositivi diversi da Steam Deck apparirà nelle pagine del negozio Steam e nel client solo quando l'utente accede da tale hardware e si posizionerà accanto allo stato di verifica per Steam Deck.

Questo sistema rappresenta un primo passo per aiutare gli utenti a identificare quali titoli girano correttamente su hardware SteamOS di terze parti. Un portavoce Valve, Pierre-Loup Griffais, ha indicato come l'attenzione attuale sia sui dispositivi portatili, pur considerando l'obiettivo a lungo termine di portare SteamOS anche su desktop e laptop, sebbene senza una tabella di marcia definita al momento.