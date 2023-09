Valve certifica un nuovo hardware: nuova Steam Deck o Visore VR in arrivo?

Nei giorni scorsi, Valve ha ottenuto la certificazione per un modulo hardware a bassa potenza che utilizza la connessione wireless sulla banda a 5 GHz dall'autorità sudcoreana. Il dispositivo è indicato con la sigla "RC-V1V-1030", ragione per cui al momento è piuttosto difficile stabilire di cosa si tratti.

Al momento sono due le ipotesi più diffuse: un aggiornamento di Steam Deck o un nuovo visore VR. Per quanto riguarda la console portatile, non è un segreto il fatto che Valve fosse intenzionata a proporne una versione potenziata e con una maggiore autonomia.

A new Valve hardware device just received radio certification in South Korea



Valve Index was 1007

Steam Deck was 1010

??? is 1030https://t.co/AfgKorlyFZ pic.twitter.com/ECJPhqxTsu — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 7, 2023

A tal proposito, Michael Larabel di Phoronix ha notato alcuni aggiornamenti nel codice dell'APU di Steam Deck, tra i quali spicca "Galileo", un misterioso prodotto della famiglia "Sephirot". La certificazione rilasciata dalla National Radio Research Agency potrebbe individuare proprio una nuova APU. Peraltro, tali certificazioni sono richieste solo per i prodotti prossimi alla commercializzazione e non ai prototipi, per cui è quasi certo che qualcosa sul mercato debba arrivare.

Tuttavia, Sean Hollister di The Verge ha ricordato una breve conversazione che ha tenuto con Greg Coomer di Valve un paio di anni fa. Discutendo dell'APU di Steam Deck, Coomer disse che il processore di Steam Deck sarebbe ideale in un dispositivo per la realtà virtuale. "Non siamo pronti a dire nulla al riguardo, ma funzionerebbe bene in quell'ambiente, con il TDP necessario…È molto importante per noi e per i nostri piani futuri".

In effetti Brad Lynch, che ha condiviso su X (Twitter) le informazioni emerse da un forum sudcoreano in merito alla certificazione, già nel 2021 aveva sostenuto che un prototipo di visore VR a marchio Steam era stato realizzato presso i laboratori di Valve.

Come premesso, queste informazioni vanno prese con le giuste precauzioni, poiché la certificazione potrebbe anche fare riferimento a un semplice aggiornamento di Steam Deck e non a un nuovo dispositivo. In ogni caso, la commercializzazione del nuovo hardware non dovrebbe essere lontana, ragione per cui potrebbe non mancare molto alla condivisione di informazioni in via ufficiale.