Valorant sarà convertito a Unreal Engine 5. Nuove esperienze di gioco in arrivo

Anna Donlan, responsabile principale di Valorant, ha fatto sapere in occasione dell'Unreal Fest 2024 di Seattle che lo shooter multiplayer competitivo di Riot Games è in procinto di passare a Unreal Engine 5 e che questo darà la possibilità di introdurre non meglio definite "nuove esperienze di gioco".

Anna Donlon announced #VALORANT will be switching to Unreal Engine 5 👀! pic.twitter.com/WQlddIcJ9r — VALORANT Leaks & News (@VALORANTLeaksEN) October 2, 2024

Naturalmente per un titolo con meccaniche di gioco rigorose come Valorant questo non comporterà un'alterazione degli equilibri di gioco. Il feeling con armi, abilità e personaggi rimarrà immutato, ma il passaggio conferirà agli sviluppatori maggiore libertà nella realizzazione di nuovi elementi di gioco. Con ogni probabilità, tra le altre cose ci si riferisce all'introduzione di nuove modalità, ma la casa di League of Legends comunicherà dettagli circostanziati solo in un secondo momento.

Recentemente Valorant è sbarcato sulle console PS5 e Xbox Series X|S, dopo che era stato lanciato su PC nel 2020, basato su Unreal Engine 4.

Valorant combina elementi di gameplay tipici degli sparatutto tattici con caratteristiche uniche degli hero shooter, in cui i giocatori controllano agenti con abilità specifiche. Il gioco prevede partite a squadre 5 contro 5, dove nella modalità di gioco predefinita un gruppo ha l'obiettivo di piazzare e far esplodere una bomba (chiamata "Spike") mentre l'altra squadra deve impedirlo, in una dinamica simile a giochi come Counter-Strike. Ogni giocatore può scegliere un "agente", personaggio dotato di abilità speciali che aggiungono una componente strategica al combattimento, influenzando il modo in cui le squadre affrontano i round.

Le abilità degli agenti variano da utility difensive e offensive, come creare barriere, lanciare granate fumogene o curare i compagni di squadra. Il successo in Valorant dipende non solo dalla precisione di tiro, ma anche dalla cooperazione tra i membri della squadra e dall'uso tattico delle abilità.