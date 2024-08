Riot Games lancia a sorpresa Valorant su console Xbox e PS5

Dopo un breve periodo di beta a giugno, la versione console di Valorant è ora disponibile negli Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone e Brasile, con lo stesso gameplay, gli stessi eroi e abilità della versione per PC.

Nonostante questo, la versione console di Valorant non avrà il supporto crossplay, poiché Riot Games (League of Legends) desidera mantenere "l'integrità competitiva". Questo significa che i giocatori PC non potranno sfidare chi gioca su console o usare il controller. Il gioco supporterà però la progressione cross-platform, permettendo di trasferire skin e progressi tra PC e console. Sia i giocatori PC che quelli console riceveranno aggiornamenti simultanei, inclusi bilanciamenti, nuovi agenti, aggiornamenti delle mappe, contenuti premium e altro ancora.

Riot Games ha apportato alcune modifiche alla versione console del suo sparatutto tattico 5v5 per renderlo più adatto al gameplay con controller. Focus, in particolare, è una nuova modalità di mira con sensibilità ridotta che permette di godere di una buona precisione anche senza andare in ironsight . Tra le altre cose, permette di migliorare la velocità di esecuzione. "Questo ricalca le meccaniche di tiro a cui i giocatori console sono abituati negli sparatutto, il tutto senza perdere il valore aggiunto della mira di Valorant.” ha spiegato Arnar Gylfason, direttore della produzione di Valorant.

Valorant è ora disponibile gratuitamente su PC, Xbox Series S / X e PS5.