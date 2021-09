Valorant e Windows 11, Riot Games richiede TPM 2.0 e Secure Boot contro i cheater

Valorant, popolare FPS multiplayer di Riot Games, richiede l'abilitazione di TPM 2.0 e Secure Boot per funzionare sui PC con Windows 11. Anche se queste due caratteristiche sono nei requisiti del nuovo sistema operativo Microsoft in arrivo il 5 ottobre, l'obiettivo della software house sarebbe quello di bloccare i cheater, quei giocatori che usano software automatici per ottenere dei vantaggi durante il gameplay (mira assistita, sparo automatico, invisibilità, ecc.), rovinando la partita a tutti quelli che vogliono divertirsi, e vincere, semplicemente con le loro forze.

A darne notizia è l'account Twitter @AntiCheatPD, ovvero Anti-Cheat Police Department, secondo il quale Riot sta agendo nella giusta direzione per proteggere l'integrità delle partite competitive. Ma se da parte c'è chi applaude all'iniziativa, dall'altra c'è non gradisce e parla di potenziale pericolo per la privacy.

Valorant has started to enforce both TPM and Secure boot if YOU are playing on Windows 11 to ensure a trusted platform when playing Valorant. @RiotVanguard team yet again leading the anti-cheat industry in the right direction for competitive integrity pic.twitter.com/qgTM1yNqdA — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) September 3, 2021

Applicando questi vincoli, Riot Games infatti può spingersi oltre il ban dell'account o di un indirizzo IP, ma può escludere un intero PC. Il Trusted Platform Module integra una chiave RSA non modificabile che è unica per ogni sistema; perciò, bannando la chiave RSA, si può escludere il sistema dal gioco multiplayer. Inoltre, Riot richiede anche Secure Boot.

Con Secure Boot, all'avvio del PC il firmware controlla la firma di ogni parte del software richiamato durante il processo, inclusi i driver del firmware UEFI, le applicazioni EFI e il sistema operativo. Se le firme sono valide, il PC si avvia e il firmware dà il controllo al sistema operativo.

Aggirare un eventuale ban sfruttando TPM 2.0 potrebbe non essere sempre possibile, e anche sui PC desktop dotati di un modulo / connettore TPM separato, la procedura richiederebbe di decriptare l'HDD/SSD prima di procedere con le rimozione del chip TPM esistente. Inoltre, se il supporto TPM è integrato direttamente nell'UEFI, come avviene spesso, servirebbe un nuovo chip UEFI fisico (a patto che possa essere sostituito) o di una scheda madre completamente nuova.

E se di primo acchito viene da dire "problemi dei cheater", c'è chi vede in questa commistione tra hardware e software un possibile metodo per il monitoraggio su vasta scala di ciò che le persone fanno online. D'altronde se Riot Games potrebbe essere teoricamente in grado di bannare un PC dalla propria rete, cosa potrebbero fare altri? Impedire a un sistema e quindi a un computer di accedere a talune fonti d'informazione, ad esempio? O imporre soluzioni per l'autenticazione online come il riconoscimento facciale?

Nella speranza che non si presenti un futuro distopico di questo genere (almeno nelle democrazie occidentali), ma che TPM e Secure Boot siano semplicemente usati per assicurare una maggiore sicurezza di fronte ai pericoli della rete, non è chiaro - tornando all'argomento iniziale - se Riot intenda estendere questa richiesta anche a Windows 10. D'altronde in linea teorica, come fanno notare alcuni, i cheater potrebbero aggirare un eventuale ban cambiando sistema operativo. Staremo a vedere.

Infine, non è da escludere che Riot possa diventare la prima di molti: chissà se altre software house stanno pensando di seguire la stessa strada per frenare i cheater. In ogni caso, sembra che non sarà solo Windows 11 a richiedere quelle due misure, ma anche i software potranno avvantaggiarsene, come dimostrato in questo caso.