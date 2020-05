Valorant, data di rilascio: lo sparatutto tattico 5v5 arriverà a giugno

Valorant è il nuovo sparatutto tattico 5v5 di Riot Games, la software house resa celebre da League of Legends. Annunciato nello scorso ottobre con il nome in codice Project A, Valorant arriverà nella versione definitiva il prossimo 2 giugno. Nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé grazie alla Closed Beta, oggetto di streaming da parte dei twitcher più famosi.

La Closed Beta attualmente in corso verrà chiusa qualche giorno prima del lancio ufficiale, il 28 maggio. Per l’occasione, Riot ha deciso inoltre di aumentare i suoi server di gioco, che verranno collocati a Madrid, Atlanta, Dallas, Londra e Varsavia.

Il team di Valorant introdurrà nuovi contenuti, modalità di gioco, nuovi agenti e nuove mappe poco dopo il lancio. Per rispondere alla crescita della community, Riot, nella sua roadmap a breve termine, ha anche inserito tra le priorità l’aggiunta di nuovi server di gioco, in modo da ridurre la latenza per i giocatori di Valorant. Riot Games ha già voluto dimostrare il proprio impegno nei confronti degli appassionati di tutto il mondo dando la priorità al lancio della Closed Beta di Valorant in diverse regioni globali, nonostante le sfide imposte dalla pandemia di COVID-19.