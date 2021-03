Valheim, l'indie dei record non si ferma più: 5 milioni di copie vendute in un mese

Ce ne rendiamo conto: queste notizie stanno diventando un po' ripetitive; eppure, non possiamo non riconoscere l'attuale importanza di Valheim per il mercato dei videogiochi.

Il titolo sviluppato dal team indipendente di Iron Gate Studio procede a un ritmo quasi spaventoso, conquistando letteralmente un milione di giocatori alla settimana. L'ultimo traguardo arriva a un mese esatto dal lancio di Valheim: sono state già vendute 5 milioni di copie.

Valheim: Iron Gate e Coffee Stain festeggiano

Il raggiungimento dell'ultima milestone è stato annunciato dagli stessi sviluppatori di Iron Gate, che in un comunicato stampa hanno commentato i più recenti successi di Valheim.

La scorsa settimana, il survival a tema vichingo ha visto la presenza di 500mila giocatori simultanei su Steam, numeri che solo giganti come Counter-Strike e Dota hanno raggiunto finora. Il lavoro del piccolo team svedese - composto da sole cinque persone - è stato ampiamente promosso in più di 115mila recensioni positive pubblicate su Steam; nel momento in cui vi scriviamo, Valheim occupa la posizione 39 nella classifica dei giochi più recensiti della piattaforma.

This is getting crazier and crazier, thank you so much! ⚔️🥰 #Valheim https://t.co/Hj0JkVC9rF — Valheim (@Valheimgame) March 3, 2021

Con ben 5 milioni di copie vendute tra il 3 febbraio e il 3 marzo, per Iron Gate è giunto il momento di tirare le somme. In totale, sono più di 16,266 gli anni di gioco che gli aspiranti vichinghi di Valheim hanno trascorso nell'open world. Come se ciò non bastasse, l'indie è anche uno dei più popolari su Twitch, dove ha totalizzato la bellezza di 35 milioni di ore di visualizzazione.

Richard Svensson, CEO di Iron Gate Studios, ha colto l'occasione per ringraziare i fan della sua creazione: "Grazie a tutti! La vostra risposta è sorprendente e siamo entusiasti di continuare a migliorare questa esperienza, oltre ad aggiungere qualsiasi cosa Odin ci costringa a fare!".

È intervenuto anche Albert Säfström, CEO di Coffee Stain Publishing, editore di Valheim: "Cinque milioni è un traguardo enorme per qualsiasi gioco, e raggiungere questo obiettivo in quattro settimane è straordinario. Siamo incredibilmente orgogliosi di essere al fianco di Iron Gate mentre continuano a fare la storia con Valheim". Säfström ha inoltre ribadito che il prossimo aggiornamento del gioco s'intitolerà "Hearth and Home" e che sarà disponibile molto presto.

Vi ricordiamo che Valheim è ora disponibile su PC e Linux. Potete acquistarlo su Steam, dove lo trovate in fase di Early Access al prezzo consigliato di 16,79 euro.