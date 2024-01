Until Dawn: il gioco per PS4 diventa un film diretto dal regista di Annabelle 2: Creation

Un altro adattamento cinematografico per i PlayStation Studios: stavolta tocca ad Until Dawn, un horror rilasciato originariamente per PS4 nel 2015. Pur non avendo ancora una possibile finestra di lancio nelle sale, le informazioni emerse riguardo alla nuova produzione sono davvero tante.

Per chi non conoscesse il gioco, Until Dawn rappresenta un omaggio proprio al cinema horror e in particolare agli slasher, in cui si susseguono le morti dei protagonisti. La peculiarità del gioco risiede nella trama ramificata nella quale le scelte del giocatore influenzano chi vive e chi muore. Nel gioco appaiono quelli che oggi sono volti di spicco nel panorama hollywoodiano come Rami Malek e Hayden Panettiere.

Nonostante si tratti di una categoria già ampiamente esplorata, il film è stato descritto come "una lettera d'amore a questo genere di horror" da The Hollywood Reporter che ha rivelato la notizia. La scrittura dell'adattamento sarà affidata a Gary Dauberman, scrittore e sceneggiatore autore di successi come IT (2017), Annabelle e The Nun.

Alla regia ci sarà David F. Sandberg (Lights Out), mentre la pellicola sarà coprodotta da Screen Gems e PlayStation Productions. Al momento, come accennato all'inizio, non si hanno informazioni su una possibile finestra d'uscita, anche perché sono già molti i progetti di Sony che attendono l'esordio sul grande schermo.

Tra questi non possiamo non menzionare Ghost of Tsushima, Jack and Dexter, Days Gone e Gravity Rush. Tutti titoli di enorme successo sulle piattaforme di gioco di Sony che potremo vedere al cinema nei prossimi anni. Cosa che senza dubbio non ci tratterremo dal fare, considerato l'ottimo lavoro già svolto con altre grandi IP della casa giapponese.

Seppur Uncharted con Tom Holland non abbia fatto faville al botteghino, si è rivelato un buon prodotto. Dal canto suo, Gran Turismo l'anno scorso ha convinto sia la critica che il pubblico, lasciandosi apprezzare anche da coloro che di videogiochi ne masticano poco o nulla. Senza dubbio, però, il punto di svolta per PlayStation Productions è stato l'adattamento di The Last of Us per il piccolo schermo, in collaborazione con HBO.

La serie TV dedicata a Joel ed Ellie è stato un successo inaspettato, acclamato praticamente da tutti. D'altronde, l'annuncio di una seconda stagione non si è fatto attendere, arrivando ancor prima della messa in onda della quarta puntata. In sintesi, prima di poter vedere l'adattamento di Until Dawn l'attesa potrebbe essere lunga, ma le premesse per una produzione di successo ci sono tutte.