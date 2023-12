Unrecord, l'fps fotorealistico, si mostra in un nuovo (breve) video

Alexandre Spindler, l'autore dell'FPS body-cam Unrecord, ha pubblicato un nuovo e breve filmato del gioco su X (Twitter). Sfortunatamente, i video caricati sul social network vengono pesantemente compressi, ma pur con una qualità davvero bassa il titolo rimane decisamente d'impatto dal punto di vista grafico.

We are still here 👀 pic.twitter.com/xFAELzDQbD — Alexandre Spindler (@esankiy) December 5, 2023

Per chi se lo fosse perso, Unrecord è un gioco che ha fatto molto discutere alcuni mesi fa poiché accusato di essere un falso. Il primo filmato pubblicato, infatti, era così realistico nelle animazioni e nella ricostruzione dell'ambiente da aver tratto in inganno numerosi appassionati che hanno accusato la software house di aver pubblicato una semplice registrazione del mondo reale.

In effetti, anche noi eravamo pervasi da una vena di scetticismo nei confronti del filmato, fino a quando lo stesso Spindler non ha rivelato le modalità con cui è stato realizzato. Il motore utilizzato è l'Unreal Engine 5 di Epic Games a cui lo sviluppatore ha aggiunto una serie di filtri per far apparire il filmato estremamente realistico.

Il gioco non ha ancora una data d'uscita, ma può già essere inserito nella lista dei desideri di Steam. Studio DRAMA ha anche anticipato che verrà utilizzata la fotogrammetria per le ambientazioni, ma non solo. La software house ha dichiarato che Unrecord integrerà dialoghi complessi e meccaniche di gioco innovative. Gli utenti saranno chiamati perfino ad affrontare "difficili dilemmi morali".

In attesa di ulteriori dettagli da parte degli sviluppatori, vi lasciamo al video originale pubblicato da Studio DRAMA che ha scatenato la polemica: