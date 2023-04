Unrecord, un videogioco in Unreal Engine 5 troppo reale per essere vero? | TRAILER

Si chiama Unrecord il videogioco che sta catalizzando in queste ore l'attenzione del web. Si tratta di un FPS single-player tattico, in cui lo sviluppatore francese DRAMA racconta la storia di un agente di polizia dal punto di vista della sua bodycam.

Presente su Steam con immagini e tanto di trailer, Unrecord ha subito sollevato un'ondata di dubbi tra gli appassionati: molti ritengono che il filmato mostri una grafica "troppo vera per essere reale". A tal proposito, gli sviluppatori hanno rilasciato le seguenti parole, sempre tramite il negozio digitale di Valve.

"Sono stati sollevati molti dubbi sull'autenticità del gameplay. Il gioco è sviluppato su Unreal Engine 5 e il filmato catturato da un eseguibile e riprodotto usando una tastiera e un mouse. Non è un gioco VR. In realtà, ci sembra piuttosto lusinghiero confrontare la grafica di Unrecord con la realtà, ma fortunatamente sappiamo che un gioco si deve concentrare prima sul gameplay".

"Considerando gli alti costi di produzione di un videogioco e che c'è la nostra reputazione globale in gioco, se Unrecord fosse una truffa, sarebbe una truffa di successo. Pertanto, logicamente non lo è. Non utilizziamo alcun video reale o rendering esterno a Unreal Engine per la creazione di Unrecord. Unrecord è (ir)reale". L'obiettivo del team francese è quindi principalmente mettere a punto "dialoghi complessi, meccaniche di gioco innovative, dilemmi morali e un sistema di tiro unico".

La trama di Unrecord ricalcherà quella di un romanzo poliziesco o un thriller, in cui il giocatore dovrà indagare su diversi casi criminali confrontandosi con un cast di personaggi eterogeneo, avendo a che fare con continui colpi di scena.

Quanto alla grafica, oltre alle parole dello sviluppatore, possiamo fare affidamento sugli screenshot: contrariamente al gameplay, per quanto bella la grafica sembra maggiormente da videogioco e non una fotografia della realtà. Insomma, qualche differenza la si coglie. Concordate? In attesa di eventuali evoluzioni e nuove notizie, Unrecord non ha al momento alcuna data di uscita.