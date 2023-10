Unreal Engine 5 impressiona nella nuova tech demo di FYQD (Bright Memory)

Lo sviluppatore cinese FYQD Studio, già autore di Bright Memory, ha pubblicato un tech demo che dovrebbe anticipare il suo prossimo lavoro. La demo è stata intitolata Secluded Orchid e sfoggia una componente tecnica impressionante, ma che il team ha definito perfino "approssimativa".

La demo è stata sviluppata in Unreal Engine 5, il che lascia intendere che il motore di Epic Games verrà utilizzato per il prossimo gioco. La realizzazione dei modelli 3D, successivamente importati in Unreal Engine 5, ha richiesto 5000 fotografie a una risoluzione di 8K. In seguito sono state aggiunte alcune interazioni e comandi di base.

Il team ha inoltre spiegato che per la prima volta è stato utilizzato il motion capture in un loro progetto, ma che i risultati sono ancora approssimativi. La tecnica utilizzata, infatti, sfrutta sensori inerziali che registrano movimenti meno precisi rispetto ai sistemi ottici di motion capture.

"È la prima volta in assoluto che utilizziamo un sistema di motion capture in un nostro progetto. I movimenti inseriti nella demo hanno richiesto circa 20 minuti di cattura, ragione per cui il risultato è ancora piuttosto approssimativo. Al momento stiamo utilizzando i sensori inerziali per la registrazione dei movimenti che è molto più efficiente rispetto all'animazione manuale. Tuttavia, è meno accurata rispetto al motion capture ottico, per cui stiamo elaborando un modo per lavorare con quest'ultimo in futuro".

Sfortunatamente, la tech demo non è disponibile al download, quindi non è dato sapere su quali sistemi sia in grado di essere eseguita e, soprattutto, con quali risultati. A questo punto non rimane che attendere il prossimo progetto dello studio, le cui premesse si presentano decisamente interessanti.