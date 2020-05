Unreal Engine 4 è capace di ambienti fotorealistici: guardare per credere

Ambienti fotorealistici che mostrano cosa è possibile creare con Unreal Engine 4 e che sono una goduria per gli occhi. Sono stati realizzati da Dekogon Studios, un team di Vancouver che fornisce ai team di sviluppo dei videogiochi contenuti e ambienti di gioco da inserire nei loro titoli. Dekogon ha collaborato per la realizzazione di Gears of War 4, Gears 5, Robo Recall, PUBG e molti altri giochi.

Ha voluto rilasciare i nuovi lavori per dimostrare cosa è possibile fare adesso con Unreal Engine 4, e per prepararci a quella che sarà la grafica di nuova generazione. In particolare, il campo di basket è veramente spettacolare, uno degli ambienti in assoluto più fotorealistici mai visti fino a oggi. Anche la classe di scienze è incredibile. Dall'illuminazione ai modelli 3D e alle texture, è un ambiente quasi impeccabile.

Dekogon Studios ha presentato anche un tunnel della metropolitana e un ufficio in stile retrò. Anche se non viene confermata l'attenzione ai dettagli dei due ambienti precedenti, anche questi due rimangono decisamente sorprendenti. Ecco qui tutte le immagini!