Uno dei primi giochi NFT, F1 Delta Time, ha chiuso i battenti

Quando è stato lanciato nel 2019, F1 Delta Time è stato uno dei primi titoli basati su licenza a includere gli NFT all'interno del suo modello di business. Il gioco era basato sugli Ethereum, che potevano essere convertiti per acquistare REVV utility token e ottenere così contenuti in-game basati su NFT come vetture, piloti e altro ancora. Il produttore di F1 Delta Time, Animoca Brands, ha però chiuso il suo progetto nelle scorse settimane, di fatto rendendo irraggiungibile il gioco, NFT compresi.

Cosa ne sarà degli NFT acquistati in F1 Delta Time?

La motivazione ufficiale riguarda la licenza ufficiale: Animoca non può più disporre dei diritti della Formula 1 e per questo deve rinunciare al proprio gioco, che era strutturato intorno a livree e piloti ufficiali.

Già subito dopo il rilascio, F1 Delta Time ha fatto sembrare concreta la possibilità di abbinare proficuamente videogiochi e NFT. Nel 2019 si assistette addirittura alla vendita di un'auto in Ethereum per un valore di circa 100 mila euro. Ma cosa succederà adesso a tutti gli NFT vincolati a F1 Delta Time?

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che risarciranno i proprietari degli NFT ormai inutili con token che possono essere usati su uno degli altri giochi di corse basati su blockchain di Animoca. Si tratta di vari tipi di titoli legati all'ecosistema REVV Motorsport, tra cui anche il gioco ufficiale della MotoGP. Le proprietà di F1 Delta Time possono essere scambiate per "Race Pass" o "Asset proxy", oltre che con i token.

Al di là dei risarcimenti, però, vicende come quella che interessa F1 Delta Time destano preoccupazioni sulle strutture economiche basate su NFT, i quali possono perdere improvvisamente di valore nel momento in cui il progetto digitale a cui sono associati non esiste più.