Unity Software licenzia quasi il 4% dei dipendenti e chiude uffici: parola d'ordine 'reset'

Unity Software, nota software house che realizza motori grafici, licenzierà il 3,8% della sua forza lavoro - pari a 256 persone su un totale vicino ai 7000. I dipendenti licenziati sono vittime della risoluzione di un accordo siglato nel 2021 tra Unity e Weta FX, la società del regista Peter Jackson e di cui Unity aveva acquistato la divisione "technology and engineering".

Unity ha annunciato questa decisione definendola una sorta di "reset", dopo un periodo movimentato legato all'annuncio della "tassa sulle installazioni", che ha causato una rivolta tra gli sviluppatori e che è stata ampiamente ritrattata. Nel mese di ottobre, le strade del precedente CEO John Riccitiello e di Unity si sono divise, e ora la società è guidata a interim da James Whitehurst.

Oltre ai licenziamenti, Unity chiuderà uffici in 14 città, da Berlino a Singapore e ridurrà significativamente la dimensione degli uffici restanti, inclusi quelli a San Francisco e Bellevue, Washington. Per la società si tratta di "valutare la propria impronta immobiliare".

Unity non imporrà più che i dipendenti lavorino in ufficio tre giorni alla settimana e ridurrà i "servizi completi in ufficio" a tre giorni alla settimana nella maggior parte dei Paesi. Insomma, chi non ha un ruolo specificatamente legato agli uffici potrà lavorare completamente da remoto.

Whitehurst ha spiegato a Reuters che ulteriori cambiamenti sono in programma con l'obiettivo di "rifocalizzare" il business di Unity. "Anche se nessuna ulteriore decisione è stata finalizzata, è chiaro che ridurremo il numero di cose che stiamo facendo in generale".

Nelle scorse settimane Unity ha anticipato l'arrivo di Unity 6, una nuova iterazione del motore di gioco con funzionalità basate sull'IA generativa.